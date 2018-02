Val do Lérez pregoará o Entroido de Pontevedra

O pregón dará paso ó desfile do sábado e partires de eiquí, unha semana chea de actividades ate rematar có enterro de Ravachol o sábado 17. Unha programación que ven acompañada de novidades atendendo a peticións dos participantes: Un quinto premio de 400 euros nas Murgas, un adianto na hora de entrega de premios nas Parodias e unha flota de apoio a Benito Soto na Noite Pirata. Tres barcos máis de construcción local.

Este ano cambia de emprazamento a Botica, móvese un chisco polas obras dun edificio. E do diseño do cartel que este ano é tres nun,encargouse Kiko da Silva. Un programa que é mapa e cartel a un tempo e que sirve para xogar a atopar a Ravachol. O tesouro do entroido urbán por excelencia en Galicia.