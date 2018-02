Rangel Luan: "No dudé en venir a Irun"

Esta mañana el Cd Bidasoa ha presentado en el polideprotivo Artaleku a su último fichaje, el portero brasileño Rangel Luan que llega a Irun tras la desparición de su equipo de la liga rumana HC Odorthei y tras la retirada del veterano portero Asier Zubiría al termino de esta temporada. El portero usurlbidarra lo comunicó al club en navidades y por eso se ficha al joven portero internacional brasileño. Rangel Luan firma para esta temporda y otros dos más hasa el 2020.

Iñaki Emaldi

Explicacion del fichaje de Rangel :-Zubiria anuncia que a final de temporada quería dejar el club y el balonmano. Y la portería pasa a ser un tema prioritario y como seguíamos a Rangel en su equipo de Rumania, se abre la posibilidad al desaparecer y quedar libre. Y por eso damos El Paso de ficharlo para asegurar la portería para el futuro. Estamos encantados con el fichaje y esperamos mucho de la aportación de Rangel.

Rangel Luan

Motivos de su fichaje: "-Conocíaa a Jacobo y la historia del club.No tuve ninguna duda de que quería venir para aquí, tengo muy buena relación le conozco mucho es muy bien entrenador de lo mejor he mantenido relación con el y me ha contado cosas buenas del club y me ha parecido muy serio"

Experiencia en la Liga rumana. "-Es diferente de España no se parece no sabía castellano pero aprendí Rumania y ya todo fue mejor, era un buen club hasta que desapareció estaba muy bien allí y tuve la oportunidad de crecer como portero. No esperaba que fuera a acabar así. Empezamos a mejorar y con muchas opciones de estar entre los tres de La Liga. Por la mañana teníamos entrenamiento y por la tarde hubo una reunión en la que nos dijeron que el presidente había fallecido y no tenían con qué pagarnos".

Oportunidad para crecer:“Veo muy bueno el futuro del Bidasoa y espero crecer mucho como jugador y mejorar a que este cada día más arriba poco a poco. Me gusta mucho trabajar con la defensa. Para mejorar los tiros de seis metros, de pivote, eso me queda por hacerlo mejor”.