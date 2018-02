Dos testigos exculpan a dos de los acusados de la muerte del tendero chino

Dos testigos que presenciaron la paliza al tendero chino de Torrelavega han exculpado a dos de los acusados y han afirmado que el único que le golpeó fue el joven que está en prisión provisional, que, según los policías, se autoinculpó tras la detención en los calabozos y dijo que los otros no habían hecho nada.

Hoy se ha celebrado en la Audiencia de Cantabria la segunda sesión del juicio, en el que hay tres jóvenes acusados (dos chicos y una chica), para los que la Fiscalía pide 25 años de cárcel a cada uno.

En la sesión de esta mañana han declarado como testigos varios policías y dos testigos presenciales. Un tercer testigo de los hechos no ha comparecido y el tribunal ha ordenado que se hagan las gestiones necesarias para localizarlo e intentar que pueda comparecer mañana.

Uno de los acusados sigue en prisión provisional desde que sucedieron los hechos, en noviembre de 2015, y los otros dos salieron de la cárcel unos meses después.

Aunque inicialmente el joven que está en prisión asumió la culpa, ayer, al declarar en el juicio, aseguró que fueron los otros dos procesados los que se "enzarzaron" con el comerciante y su esposa, con patadas y golpes, cuando ya estaban en el suelo.

"He quedado con mi abogado en decir la verdad. No quería verlos ahí, pero me he dado cuenta de que entras solo y si alguien ha hecho algo que lo pague. Después de mucho hablar con psicólogos de El Dueso y de terapia no quiero ir de héroe", dijo ayer este chico.

Sin embargo, los otros dos jóvenes declararon que no agredieron al comerciante ni a su mujer en ningún momento, que solo lo hizo el otro acusado, y que se limitaron a tratar de parar a su amigo para que no los pegara más.

Hoy los policías que han comparecido ante el tribunal como testigos han insistido en que después de su detención, y cuando los jóvenes estaban en los calabozos, el que está en prisión provisional se autoinculpó de forma espontánea y sin que nadie le preguntara nada.

Según han relatado varios de estos policías, este acusado asumió la totalidad de los hechos y señaló que sus dos amigos no habían hecho nada.

Uno de los agentes ha identificado en la sala al acusado que se reconoció culpable de la paliza en ese momento y ha señalado que fue el joven que está en prisión provisional.

Otro de los policías nacionales, cuando le han preguntado por este mismo tema, ha destacado que este acusado dijo que sus compañeros no tenían nada que ver y que el que agredió y golpeó al comerciante fue él.

Este mismo agente ha añadido que en los calabozos este chico dijo que cuando saliera "iba a matar a palos" al comerciante chino, que murió unos días después de la paliza en el Hospital de Valdecilla.

Los policías también han contado que cuando llegaron al establecimiento chino encontraron al comerciante en el suelo "muy magullado", con la "cara desfigurada", junto a su mujer y otro familiar.

Los testigos les contaron que tres jóvenes habían entrado al local y le habían dado una paliza y posteriormente uno de los policías los encontró a unos 150 metros del lugar de los hechos.

Este agente, que los llevó a la comisaría, ha contado que los oyó riéndose y hablando y que uno de ellos le dijo a otro: "¡Vaya rodillazo le diste cuando estaba en el suelo!".

Hoy también han declarado dos testigos presenciales, dos jóvenes sudamericanos que, según han manifestado, estuvieron hablando ese día con dos de los acusados fuera del local chino, porque los conocían del instituto.

Han achacado la agresión y los golpes exclusivamente al chico que está en prisión provisional, al que no conocían de antes, y han afirmado que los otros dos procesados estuvieron fuera del bazar con ellos y no golpearon en ningún momento ni al tendero ni a su esposa.

Según su relato, al local solo entró el joven que está en prisión provisional porque iba a vender unos productos y en un momento dado se empezó a pegar con el propietario "con puñetazos, patadas y de todo".

Uno de estos testigos entró para separarlos y a continuación fue a ayudar el otro chico acusado, mientras la chica permanecía fuera todo el tiempo, según han dicho ante el tribunal estos jóvenes sudamericanos.

Sin embargo, ayer la propia acusada reconoció que había entrado en el establecimiento pero solo "para intentar separar" a su amigo que estaba golpeando al tendero.

Los dos testigos han indicado que fue el joven que está en prisión el único que golpeó al comerciante, que además esa misma persona dio un puñetazo a su esposa cuando entró al establecimiento desde la calle, y que los otros dos acusados "no hicieron nada".

Además, en contra del testimonio de la viuda del comerciante, que ayer dijo que ella vio todo lo sucedido desde un altillo del establecimiento, estos dos testigos han asegurado que esta mujer no estaba dentro del local y llegó de la calle.

Estos jóvenes no declararon inicialmente ante la Policía, sino que comparecieron posteriormente en comisaría de forma voluntaria. Uno de ellos ha explicado que un familiar rumano del tendero le dijo que fuera a la Policía y el otro ha comentado que, aunque al principio no quería "saber nada", después se dio cuenta de que era mejor testificar lo que había visto ese día.