“Para nosotros esto es lo normal. Todos los años por estas fechas nos encontramos en la misma situación”

Más de 400 escolares del sur de Cantabria no han podido asistir este martes a clase por el temporal que azota la región desde la pasada semana, con importantes nevadas que afectan a las carreteras por las que han de discurrir los autobuses de transporte escolar. Cantabria está hoy en alerta, que se ha elevado a naranja, por nevadas en cotas muy bajas, de entre 300 y 100 metros, e incluso podría nevar puntualmente a nivel del mar. Una alerta que dará paso al aviso por bajas temperaturas. Esta madrugada, los termómetros han registrado 8,1 grados bajo cero en Alto Campoo.

La alerta naranja por nieve seguirá mañana y el jueves se rebaja a amarilla aunque se activará también la de bajas temperaturas.

El Centro de Coordinación del 112 ha atendido sobre todo peticiones de información acerca del estado de las carreteras, especialmente de la Autovía de la Meseta.

Además, unos 400 escolares no han podido acudir hoy a sus colegios, sobre todo en el centro y Sur de Cantabria.Según los datos aportados por la Consejería de Educación, en Reinosa varias rutas de transporte escolar han sido suspendidas lo que ha provocado que no hayan podido acudir a clase 150 alumnos del instituto y otro centenar del CEIP Alto Ebro. Oscar Ruiz Macho, director del colegio, ha contado en la Cadena SER que todos los años hay una serie de rutas de transporte escolar que no funcionan y son las familias las que acercan al colegio a los alumnos. “Para nosotros esto es lo normal”, ha contado en Hora 14 Cantabria.

En las carreteras la nieve sigue dificultando la circulación de Cantabria, donde mantiene cerrados seis puertos de montaña, hace necesarias las cadenas en otros seis, entre ellos San Glorio y Los Tornos, en la red nacional, y obliga a transitar con precaución por la A-67 y la N-611, entre Mataporquera y Arenas.