Montella: "Hoy he probado en el once con Sergio Rico"

El Sevilla afronta frente al Leganés un partido que puede marcar su temporada. Acceder a la final sería una éxito incuestionable y en el club confían que pueda servir también para abordar el tramo definitivo de la temporada en liga con mayor acierto que hasta el momento. "El equipo está listo mentalmente y esperemos logar la clasificación" ha afirmado Vincenzo Montella en su aparición ante los medios previa al partido. La debacle en Ipurúa es la última, y pésima, referencia del equipo pero el italiano no cree que su alineación fuera la clave para recibir esa goleada. "Siento vergüenza por el resultado, pero no por la alineación" declaró.

Enmedio del descontento general con el equipo aparece destacada la figura de Sergio Rico cuya cotización futbolística está bajo mínimos esta temporada en general y en estos momentos de manera especial. Montella ha zanjado las dudas sobre las decisiones que pudiera tomar para el partido con el Leganés. "Hoy he puesto la alineación con Sergio Rico. No es el único que ha recibido cinco goles, sino todo el equipo" señaló el técnico sevillista que con más de veinticuatro horas de antelación ha confirmado el once que saldrá al césped del Sánchez Pizjuán. "Sí, he probado con Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega, Franco Vázquez; Sarabia, Muriel y Correa" para afirmar también que "mañana la podría cambiar".

Para el técnico italiano la forma de abordar el partido contra el Leganés está clara. "Debemos jugar unidos, con coraje, sin miedo. No debemos pensar que es un partido, sino el partido" ha comentado para señalar después que "el equipo ha tenido una buena racha. Antes del último, hicimos buenos partidos. Sólo nos hemos equivocado en uno. Debemos seguir al mismo ritmo" concluyó.