El servicio 010 podría usar redes sociales y Whatsapp para responder las consultas ciudadanas

El Ayuntamiento de Valencia quiere que el servicio de atención telefónica 010 responda las consultas ciudadanas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Así figura en el pliego de condiciones que ha aprobado el consistorio.

Un pliego de condiciones que, de momento, no prevé la gratuidad del servicio.Y es que la llamada al 010 no es gratuita, sino que se cobra como una llamada local, aunque como destacan desde el Ayuntamiento, muchos vecinos tienen contratada la tarifa plana con sus compañías de teléfono por lo que, en cualquier caso, no verían esa llamada repercutida en su factura.

Explican en el Consistorio que, al ser un servicio consolidado no se plantean a priori la gratuidad que sí introducirían, en cambio, en otro servicio telefónico completamente nuevo. Además imponer el coste cero a las empresas que aspiran a quedarse el servicio provoca problemas legales ya que lo que sale a licitación es al gestión de un "call center".

Nuevo horario ampliado

Otra de las novedades del nuevo servicio de atención telefónica 010 es que se va a ampliar el horario y que atenderán las llamadas por las tardes y los sábados por la mañana. El teléfono de atención ciudadana 010 funciona en la actualidad de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 15:30 horas de la tarde. La idea es que funcione hasta las 8 de la tarde entre semana y que también lo haga los sábados por la mañana. Además la nueva empresa adjudicataria contará con el doble de presupuesto respecto al actual contrato.

Servicios que ofrece el 010

Recordemos que el servicio del 010 proporciona información sobre trámites y gestiones municipales, actividades y convocatorias municipales, localización y horarios de equipamientos municipales. Entre las gestiones que se pueden hacer por teléfono se encuentran algunas como la solicitud del certificado de empadronamiento o de justificantes de pago de impuestos municipales. Y junto a esto notificación de incidencias en vía pública o servicios municipales.