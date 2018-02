El PP sigue la guerra naranja. Gabriel Amat: 'Yo en mi casa me quedo viendo la tele a gustico, y soy el mejor del mundo'

Al PP no le preocupan los sondeos que reflejan el buen momento por el que pasa Ciudadanos, consolidada ya como tercera fuerza política en nuestro país -ayer, el sondeo del CIS, situaba a la formación naranja tres puntos por encima respecto al anterior barómetro, realizado en julio del año pasado-. Al menos, no en Almería y no al Partido Popular de esta provincia. Así lo quiso evidenciar ayer su máximo responsable, Gabriel Amat, que respondió con un contundente “no” cuando, en una rueda de prensa para presentar una campaña del PP contra el paro en la comunidad -“En Andalucía, el tiempo pasa, el paro se queda”, reza su lema-, se le preguntó si le preocupaba el avance de Cs en las encuestas. “Me preocupa aquello que debamos hacer y no hagamos”, dijo. Y añadió: “que Ciudadanos haga lo que tenga que hacer, pero una cosa es tomar decisiones aunque uno se equivoque […] Yo en mi casa me quedo sentado, viendo la tele a gustico, no tomo ninguna decisión y soy el mejor del mundo, pero a la hora de tomarlas es cuando se ve si la persona tiene capacidad o no la tiene”.

El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, también afirmó que su formación está “en perfectas condiciones, se presentaran los candidatos -este sábado- o no se presentaran, para asumir unas elecciones desde ayer en vez desde hoy” porque “desde que terminan unas elecciones hasta el día siguiente estamos trabajando”. “Las elecciones no se ganan diciendo barbaridades o como decía algún socialista, sin bajarse del autobús”, dijo.

Amat hizo estas declaraciones al ser cuestionado por el acto que el PP-A celebró el sábado en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. En el mismo se presentó a una parte de los candidatos para las elecciones municipales de 2019 en municipios menores de 20.000 habitantes de las ocho provincias andaluzas.