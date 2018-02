Luis Casimiro: "No podemos tener relajación ante nuestro rival"

SITUACIÓN DE JUGADORES “Ayer Marcus no entrenó, ni Pablo ni Eulis. Éramos cuatro que no estábamos en el entrenamiento. No sé de cuántos voy a disponer, están con el preparador físico. Me temo que hoy no podré contar con Eulis, Pablo… y Marcus no lo sé. En estas cuestiones, 24 horas puede cambiar las cosas. Lo bueno es que todos están dando un paso adelante y el equipo está respondiendo pese a las bajas. Tenemos que aceptar las cosas como vienen y salir adelante con lo que tenemos”.

DARUSAFACA “Es difícil relajarse cuando vas el ritmo que llevamos. Y más cuando viene un equipo que podríamos tacharlo de ‘equipazo’. No ha perdido en esta fase, vienen de Euroliga, con un grandísimo entrenador que estuvo Cleveland Cavaliers hace poco, ganador de todo en Europa; también con el mejor jugador de la primera fase, con hasta seis, siete jugadores de origen estadounidense que pueden jugar en EuroCup… Tienen un gran poderío físico y si a eso vamos a oponer relajación vamos mal. Que el partido debido al trabajo hecho no tiene trascendencia en la clasificación, es cierto. Pero es un partido con un nivel físico muy importante y tenemos que estar preparados y duros”.

COMPETIR SIEMPRE “No hay una tecla de conectar o desconectar. Si venimos de competir en Berlín y Gipuzkoa, y queremos competir en Fuenlabrada, la siguiente semana es la Copa,… No podemos darle al ‘on’ o al ‘off’ porque luego no sabemos si podremos conectarnos. Debemos disfrutar desde la máxima exigencia un partido contra un grandísimo equipo con los deberes hechos”.