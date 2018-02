Zoido reconoce gastos de 14.000 euros al mes en comidas para el CIE vacío de Fuerteventura

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, justifica gastos de más de 670.000 euros en comidas en los últimos cuatro años en el Centro de Internamiento de Extranjeros del Matorral en Fuerteventura por si se registrara "un repunte de la inmigración" que permita acoger a las personas procedentes del vecino continente que pudieran entrar de forma irregular a la isla majorera.

De esta forma, el titular de Interior respondió durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a la pregunta formulada por la parlamentaria, María José López, sobre el importe abonado a la empresa adjudicatria en concepto de provisión, elaboración y servicio diario de raciones alimenticias entre diciembre de 2013 y junio de 2017.

Zoido niega que el CIE majorero esté cerrado sino que está en "desuso" pero admite que está vacío desde 2011 porque "tenemos que tener la previsión, se utilice o no se utilice". Sin embargo, esa infraestructura está vacía desde mayo de 2012 por lo que la senadora canaria no se explica cómo es posible que "se paguen 12.500 euros al mes a una empresa privdada por no servir alimento a un CIE que está desocupado".