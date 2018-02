Franz Ferdinand, cómo hemos cambiado

No, Franz Ferdinand no es un solista. Es un archiduque austríaco cuyo asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial. Y también un grupo escocés liderado por un inglés de ascendencia griega, Alex Kapranos, y que ha llevado su dance-rock a lo más alto. Regresan ahora con ‘Always ascending’, single y disco que no tienen el gancho de antaño pero que les mantienen en la picota. Repasemos los éxitos de cinco lustros de carrera.

Empezaron siendo un grupo más indie que electrónico con el single ‘Darts of pleasure’, un EP inicial que luego supuso el primero de los temas de presentación de su ópera prima, un disco que llevaba el nombre del grupo y que se publicaba en 2003. De él destacaba, sin duda alguna, un temazo por encima del resto:‘Take me out’.

Aunque ninguno de sus singles ha sido número uno, sin duda éste ha sido el que más cerca ha estado de lo más alto. Rock post-punk que los situaba como herederos de una corriente musical británica en evolución durante décadas, aunque no han terminado de responder a ese llamado del destino. Lo intentaron con su segundo disco, ‘You could have it so much better’, un álbum un poco precipitado que no obstante fue número uno gracias a canciones como‘Do you want to’.

No les iba mal a los Franz Ferdinand, pero no estaban respondiendo a las altísimas expectativas que habían creado sobre ellos. Así que en 2009 decidieron cambiar un poco el paso con ‘Tonight: Franz Ferdinand’, un disco más bailable, electrónico y rítmico que abandonaba en muchos pasajes su carácter rockero. Un buen ejemplo fue el tema ‘Ulysses’.

El cambio no perjudicó al grupo, que encontró nuevos horizontes que explorar, aunque su repercusión en el panorama musical ciertamente bajó. Más lo hizo cuando en 2013 publicaron su cuarto álbum, ‘Right thoughts, right words, right action’, con el que decidieron llevar una política comunicativa discreta. Apenas aparecieron en listas, aunque el trabajo era muy recomendable con temas que combinaban electrónica y guitarras indies como el que nombra el disco o ‘Love illumination’.

Hasta ahora esto era lo último que habíamos con el sello Franz Ferdinand, aunque nos vamos a despedir con el disco que en 2015 sacaron con la banda estadounidense Sparks, uniendo las iniciales de ambos conjuntos para formar ‘FFS’, nombre de grupo y disco que se presentó con ‘Johnny Delusional’.