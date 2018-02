José González: "Creo que el fútbol no ha sido justo"

El entrenador del Málaga, José González, señaló después de la derrota de ayer ante Las Palmas por 1-0, que “creo que el fútbol no ha sido justo. Hemos tenido momentos de partido para hacer el 0-1 y ponérselo muy cuesta arriba a Las Palmas, pero no hemos estado acertado de cara a la portería. Nos ha pasado igual que ante el Eibar, con menos ocasiones pero más claras. En el fútbol, cuando no marcas, el contrario te puede meter en la menos peligrosa. Creo que no es justo. En el segundo tiempo hemos encontrado lo que deseábamos. No podemos decir otra cosa. Muchas veces tienes lo que te mereces y nosotros hemos merecido bastante más de lo que nos hemos llevado”.

“El vestuario está destrozado. Por momentos hemos tendido cerca la victoria. Los que han entrado desde el banquillo lo han hecho muy bien. El equipo ha ido creciendo. Han ido a sacar de banda rápido. Queríamos ganar el partido y nos hemos encontrado el palo en la ocasión menos clara. El fútbol es muy duro a veces. Dicen que normalmente te devuelve. Esperemos que sea así, porque está siendo muy duro con nosotros”.

“Es un momento muy duro y mañana, cuando veamos la clasificación, nos va a doler mucho más todavía. Tenemos margen de mejora. La gente que ha venido va a competir mejor conforme pasen las jornadas. Obviamente, tenemos necesidad de puntos, pero mis jugadores no van a bajar los brazos”.

“No voy a cejar en el empeño. No sé cuantos puntos llevaban el Getafe y el Leganés en esta jornada en la primera vuelta, pero sumaron 25, 26 ó 27. En ese espejo nos tenemos que mirad. Nosotros llevamos dos puntos. Hay que pelearlo y no me voy rendir. El equipo está compitiendo, rindiendo dentro de sus posibilidades y creciendo”.