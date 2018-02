No me canso, ni me cansaré nunca, de ensalzar el gran nivel del Deporte Soriano. En tantas y tan diferentes disciplinas, no hay un solo fin de semana en el que no nos llevemos alegrías, en forma de campeonatos, medallas, resultados o grandes marcas. Y de vez en cuando, con varios éxitos a la vez. Este último es un ejemplo palpable, un fin de semana redondo para varios de nuestros deportistas y clubes.

En competiciones regulares, hemos vuelto a celebrar una victoria del Numancia, la primera del año, que ya ha costado; en voleibol, el Río Duero Soria dio un puñetazo encima de la mesa ganando a Ibiza en su lucha por la cuarta plaza y como ensayo de la Copa del Rey; el CAEP Soria dio la sorpresa al ganar 3-2, remontando un 0-2, al Madrid Chamberí, líder de la Superliga 2 Femenina y que llegaba invicto a Soria; en balonmano ajustado triunfo del BM Soria, de un gol, para seguir haciéndose fuerte en casa; también ganaron Almazán y Tardelcuende en una exigente temporada en el fútbol regional, y también el Ingenieros de Rugby…

Pero lo gordo llega ahora: el nadador Sergio Martín, doble campeón de España Master en 220 libres y 200 braza (con sendos bronces, además, en 100 libres y 100 braza); Daniel Mateo repitió el bronce logrado el año pasado en la Copa de Europa de Cross por Clubes; el Club Bádminton Soria-CS24 reeditó también su título de campeón de Castilla y León de clubes; en atletismo, Marta Pérez, en 800 m., y Raquel Álvarez, en altura, vencieron en la Copa Ibercaja de Zaragoza logrando, además, las respectivas mejores marcas nacionales del año; en billar, el burgalés del Círculo Amistad Numancia Pedro Camarero se proclamó subcampeón de España de Billar a la Banda…

En fin, que a riesgo de parecer un disco rayado, me reafirmo: el nivel deportivo de esta provincia está por encima de nuestras posibilidades. Cada año, nuestros deportistas suman triunfos regionales, nacionales e internacionales, llevando la bandera de Soria por doquier. Nuestro deporte es un motivo de orgullo.