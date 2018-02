El 53 por ciento de los padres de Soria no llevaría a sus hijos a un colegio de educación primaria bilingüe si tuviera la opción

La Plataforma por la Escuela Pública de Soria ya tienen los resultados de las 1.200 encuestas que hace unos meses repartió en colegios e institutos para que los padres y madres y también los alumnos valoraran el modelo de bilingüismo actual. Las conclusiones se las han hecho llegar esta mañana a la administración regional a través del registro en la sede territorial.

La primera conclusión que se extrae es la alta participación e interés por parte de las familias que han accedido al cuestionario online y también a través de papel, en total 1.157 padres y madres han rellenado los cuestionarios en los últimos meses, cuyos resultados se han registrado esta mañana en la sede territorial de la Junta de Castilla y León en Soria camino a la consejería de Educación.

EL 58 por ciento de los encuestados hace una valoración negativa del actual modelo de bilingüismo en cuya implantación Soria fue pionera en el año 2006, tanto es así que a día de hoy es la única provincia de la Comunidad que cuenta con educación primaria bilingüe en todos sus centros. Más de la mitad de las familias, por lo tanto, se han mostrado poco o nada satisfechas, y el 53 por ciento no llevaría a sus hijos a un centro de estas características si tuviera la opción.

Entre las carencias del modelo que se observa y las alternativas que proponen, se encuentran que “el 63,9 por ciento considera que hay un exceso de alumnos en las aulas, y que se necesitan más horas en inglés en detrimento de otras como la asignatura de religión”, explica Félix Gonzalo, portavoz de la Federación de Padres integrada en la Plataforma por la Escuela Pública.

“Los padres no quieren sacrificar contenidos como las ciencias sociales y naturales porque consideran que los alumnos no adquieren los conocimientos adecuados en castellano y tampoco lo hacen en inglés, menos aún si los chicos no van bien en idiomas”. Proponen dar otras asignaturas menos relevantes y más prácticas en estas otras lenguas, inglés o francés, como la educación física.

Más puntos negativos, el 67,9 por ciento de las familias lleva a sus hijos a una academia de idiomas porque necesitan un apoyo externo. Y el porcentaje podría ser mayor puesto que algunas alegan no tener recursos económicos para hacerlo.

Dos valoraciones positivas por parte de las familias; “la primera que la Junta haya presentado el documento de bases para tratar de homogeneizar todos los modelos que existen en los diferentes centros, y que se haya decidido a incorporar las propuestas de los agentes implicados”. Y la otra valoración positiva, el 67,9 por ciento considera aceptable la capacitación lingüística del profesorado, aunque es necesario más empeño en formación.

“El esfuerzo de la administración debe ser económico puesto que los instrumentos para mejorar el sistema”, dice, “existen y no se están utilizando de manera correcta”. Confían en que la Junta aplique un cambio en la dirección del modelo puesto que, a día de hoy, el 53 por ciento de las familias de Soria, no llevaría a su hijo a un colegio bilingüe si tuviera la opción.

El resto de plataformas por la escuela pública de Castilla y León está desarrollando también la recogida de datos a través de encuestas como lo ha hecho la de Soria.