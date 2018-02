El bilingüismo en los colegios no funciona

El modelo de bilingüismo actual no funciona. Hace más de una década que se implantó en Soria, la primera provincia donde se puso en marcha y también la única en la que todos los centros de infantil y primaria son bilingües. Así lo han puesto de manifiesto los representantes de la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Soria, avalados por las encuestas que cerca de 1.200 familias de Soria han llevado a cabo respecto al modelo de bilingüismo implantado en todos los centros de Infantil y Primaria, así como en la mayoría de los Centros de Secundaria.

En estas encuestas los padres y madres de Soria han mostrado todas las carencias que este modelo de bilingüismo está dejando patentes. Dicen que se ha empezado la casa por el tejado y que aquellos alumnos, que no son pocos, que iban mal en inglés, ahora también van mal en otras asignaturas que se estudian en este idioma. Es decir, que ni aprenden inglés, ni tampoco esas asignaturas. Los padres reivindican menos alumnos en las aulas, más horas de inglés, en detrimento de asignaturas como la religión y más profesores nativos, aunque reconocen que la formación del profesorado actual es buena o aceptable. Lo cierto es que cuando el 53 por ciento no llevaría a sus hijos a un centro bilingüe, algo no se está haciendo bien. El bilingüismo en los colegios, tal y como lo conocemos, no funciona.