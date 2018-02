Tomás Sánchez: “Aunque los resultados no nos hayan acompañado... ganas y compromiso no van a faltar”

Los días pasan despacio en el CD Toledo sobre todo de no haber disputado partido en la pasada jornada por culpa de la nieve. El equipo descansará este miércoles y el jueves retomará el trabajo de preparación del encuentro contra la Unión Adarve que, como el no jugado contra la Segoviana, también se presenta como trascendental para las aspiraciones verdes.

Este martes ha pasado por el programa SER Deportivos Toledo el lateral Tomás Sánchez. Para muchos es el jugador, ahora, en mejor momento de forma del equipo. De hecho el algecireño, titular indiscutible tanto para Onésimo como ahora para Falcón, ya es el segundo máximo goleador (5 goles) aunque esquiva las alabanzas individuales: "Estamos trabajando todos bien".

Álvaro Antón, cerca de volver

El centrocampista burgalés ha vuelto a entrenarse con el grupo. El ex del Guadalajara lleva lesionado desde mediados de noviembre y parece que encara la última fase de su recuperación: "Estoy cogiendo sensaciones, vamos avanzando, queda por mejorar... pero no me está molestando" ha dicho a los medios oficiales del club.

