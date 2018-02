El calendari dels lletrats

Aquest informe de caràcter consultiu és clau perquè la Mesa presidida per Roger Torrent tingui una orientació sobre quins haurien de ser els nous terminis de la investidura, després que s'esgotessin els inicials sense haver celebrat el ple per investir el president català.

En condicions normals, segons la normativa, la sessió d'investidura ha de començar en els deu dies hàbils posteriors a la constitució del Parlament, que va ser el passat 17 de gener, de manera que el termini es va esgotar el dia 31 de gener.

En el cas que en la primera sessió d'investidura el candidat no aconsegueixi el suport necessari, s'obre llavors un termini de dos mesos per intentar investir al mateix o a un altre aspirant, abans de la convocatòria automàtica d'eleccions si no hi ha president.

Els lletrats del Parlament hauran de dilucidar si aquests terminis estan corrent o han quedat congelats, després que el Tribunal Constitucional prohibís qualsevol investidura no presencial de Carles Puigdemont, al qual a més li van requerir un permís judicial que ell no va sol·licitar, sense moure's de Bèlgica.

Aquesta situació, juntament amb la petició d'empara de Puigdemont enviada a Torrent, van portar el president del Parlament a ajornar sine die el ple d'investidura, en considerar que no es donaven les garanties, i avui ha deixat clar que no pensa tornar a convocar un altre ple fins que no es constati que es pot fer una investidura "efectiva".

Els terminis màxims per activar una nova investidura marcaran la negociació entre JxCat, ERC i CUP per trobar una fórmula que permeti elegir amb garanties a Carles Puigdemont, qui de moment segueix sent l'únic candidat a la presidència de la Generalitat.