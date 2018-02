"Un Govern simbòlic és absurd i ridícul"

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la possibilitat d'una investidura simbòlica de Carles Puigdemont mentre que es forma un Govern per cursos legals a Catalunya és "absurd i ridícul", i que el fet que es plantegi és una mostra que "això arriba a la fi".

Sáenz de Santamaría s'ha referit a aquesta possible fórmula que negocien Junts per Catalunya i ERC en una entrevista a Telecinco en la qual ha subratllat que allò que s'evidencia amb ella és que s'està arribant a "les últimes" de Puigdemont després de la seva "megalomania absurda".

"Està posant un preu per treure-se'l del mig", ha afegit abans d'advertir que els independentistes poden buscar un "aparcament" per a l'expresident de la Generalitat però no poden fer-ho a costa de Catalunya ni de la dignitat de les institucions catalanes.

En aquest context ha insistit que els independentistes no estan buscant una solució per a Catalunya, sinó una proposta que intenti "salvar el tipus" a Puigdemont. "Aquí no parlen del futur de Catalunya sinó de com Puigdemont no queda menyspreat", ha afegit abans de reiterar: "És una solució absurda (un Govern simbòlic) i ridícula si no fos perquè hem perdut tota capacitat de sorpresa. Van de ridícul en ridícul fins al ridícul final".

Però ha advertit: "Espero que Puigdemont no pensi que seguirà ni governant Catalunya ni vivint a costa de Catalunya, i no vull pensar que moltes d'aquestes coses siguin per arreglar-li a ell la vida no certament barata que porta a Brussel·les".

Sáenz de Santamaría ha avisat també al president del Parlament, Roger Torrent, que si permet una investidura simbòlica estaria assumint que aquesta institució no és el lloc per fer-ho i la deixaria "bastant tocada".

Per a la vicepresidenta, l'expresident, de qui ha lamentat la falta de valentia per assumir les seves responsabilitats, només pot ja complir amb la Justícia o retirar-se fins que sigui reclamat, i assegura tenir la sensació que els seus "estan desitjat treure-se'l de sobre". "Això ha arribat a la seva fi", ha recalcat davant les intencions de Puigdemont. La vicepresidenta estima que amb les propostes que estan fent, els independentistes "denigren" Catalunya.

Ha demanat "més política" als partits constitucionalistes a Catalunya per evidenciar la seva majoria de vots i ha instat Inés Arrimadas a "plantar cara" i "arriscar-se", ja que creu que hauria d'"haver-se mogut" i estar dient cada dia a Torrent que el que planegen els independentistes perjudica Catalunya.