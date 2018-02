Se acrecienta la sensación de inseguridad que perciben los ciudadanos

Lo sucedido en la sala de urgencias del Hospital de La Línea es grave, muy grave, porque certifica la sensación, existente entre los ciudadanos, de impunidad de los delincuentes. Una veintena de encapuchados entra en la sala de urgencias del hospital y se llevan a un detenido con las esposas puestas. ¿Se imaginan, por un momento, que la policía, al sentirse en peligro, hubiese hecho uso de su arma reglamentaria dando inicio a un tiroteo en la mecionada sala en la que se encontraba, imagino que sorprendido y sin entender nada, el resto de pacientes que esperaba para ser atendidos. Yo prefiero no imaginarlo.

Esta mañana se ha celebrado en el ayuntamiento de La línea una junta local de seguridad ciudadana que ha presidido el subdelegado del gobierno en la provincia Agustín Muñoz. Pendiente de esa reunión ha estado nuestro compañero Rubén García que nos contaba algunos detalles "el hecho de que los asaltantes actuaran encapuchados está dificultando sus identificaciones, a pesar de que la Policía está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad con las que cuenta el área de urgencias del hospital linense.. El Subdelegado del gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha confirmado que el principal objetivo de los Cuerpos de Seguridad del Estado, en este momento, es localizar al narco huído y quienes facilitaron su escapada"

Por su parte el alcade de la ciudad, Juan Franco, insistía sobre todo en la necesidad de empleo e inversión en La Línea. Franco decía en el programa que se sentía "con una mezcla de indignación, hastío y desesperanza pero con más ganas de seguir trabajando para solucionar este problema. Aquí por desgracia tenemos una serie de mafias implantadas con estructuras coordinadas y una cantidad de medios importantes y lo que está claro es que las fuerzas de seguridad están haciendo un esfuerzo que está resultando insuficiente". El alcalde ha calificado de "escoria humana" a los individuos que han pepetrado el suceso en el hospital.

Invitamos a Ernesto Pérez Vera, policía retirado por un delincuente que le arroyó con un vehículo arrastrándolo a lo largo de 160 metros, y autor de un libro, "En el punto de mira" que ya ha llegado a la 5ª edición. Ernesto ha escrito mucho sobre las situaciones difíciles a las que se enfrenta a diario un policía y explica que es muy importante que exista un protocolo para los casos en que se tenga que trasladar a un detenido herido a un centro hospitalario. "En el año 2001 se me dio una circunstancia muy parecida en el año 2001. Un sanitario nos dijo que no atendía al enfermo detenido si no le quitábamos las esposas. Le advertimos que el individuo era peligroso y muy violento. El facultativo insistió y el detenido terminó atrincherándose en la sala de curas por lo que se sitió el hospital".

Paco Mena, presidente de Alternativas participaba en el programa y a pie de Unidad Móvil´, junto al hospital de La Línea, decía rotundamente que "es una vergüenza y un bochorno que una vez más el municipio de La Línea sea noticia a nivel nacional por una situación que se dio ayer en la sala de urgencias de un hospital. Que veinte encapuchados lleguen y arrebaten a dos policías a un detenido nos parece una situación vergonzosa". Paco Mena incidía en la sensación que los ciudadanos tienen "de la impunidad con que se mueven y actúan los narcos en La Línea", para terminar pidiendo más medios técnicos y humanos para combatir esta lacra.