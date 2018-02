El entrenador del Hércules CF, Claudio Barragán, dejó claro la semana pasada que no hay debate en la portería herculana: “Juega Falcón y 10 más”.

Hoy, el cancerbero blanquiazul le ha dado las gracias al míster por sus palabras ante los medios de comunicación y la confianza depositada en su persona.

“Es de agradecer las palabras de Claudio. No obstante, vosotros me conocéis bien, soy un trabajador nato, cada noche me acuesto tranquilo porque lo he dado todo”, aseveró el gaditano y añadió que “cuando hay un gol siempre se mira hacia atrás y se piensa que el portero puede hacer más”.

Por otro lado, Falcón ha sido muy sincero a la hora de valorar la trayectoria del equipo en las 24 jornadas que se han disputado. “Los resultados no han sido los deseados, sobre todo por los últimos empates. Estamos en un momento clave de la temporada y necesitamos encadenar dos o tres victorias seguidas para dar un golpe de autoridad”.

El portero gaditano indicó que el Hércules tiene que ganar el domingo al CD Ebro "sí o sí" para seguir enganchado a la lucha por la promoción y confió en que el equipo haya aprendido de los errores que le han impedido asegurar varios triunfos en el pasado.