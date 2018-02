Adri Cuevas le desea lo mejor al Hércules y Falcón cree en la victoria ante Ebro

Escucha el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

El club blanquiazul sigue pendiente del Comité de Competición tras presentar un recurso al acta arbitral del partido ante Badalona solicitando la retirada de la segunda cartulina amarilla que vio David Torres y que propicio su expulsión.

Ismael Falcón, portero del Hércules CF, ha sido muy sincero a la hora de valorar la trayectoria del equipo en las 24 jornadas que se han disputado. “Los resultados no han sido los deseados, sobre todo por los últimos empates. Estamos en un momento clave de la temporada y necesitamos encadenar dos o tres victorias seguidas para dar un golpe de autoridad”.

El cancerbero blanquiazul le ha dado las gracias al míster por sus palabras ante los medios de comunicación y la confianza depositada en su persona.

“Es de agradecer las palabras de Claudio. No obstante, vosotros me conocéis bien, soy un trabajador nato, cada noche me acuesto tranquilo porque lo he dado todo”, aseveró el gaditano y añadió que “cuando hay un gol siempre se mira hacia atrás y se piensa que el portero puede hacer más”.

Entrevista al exjugador del Hércules CF Adri Cuevas. El futbolista del CD Ebro no jugará ante su exequipo por sanción, ante Cornellà vio la quinta cartulina amarilla. Cuevas tiene muy buenos recuerdos de su paso por el Rico Pérez y le desea lo mejor al conjunto alicantino.

Polideportivo:

Zupo Equizoain, entrenador de BM Benidorm, analizó la victoria ante Valladolid (21-20) y destacó la dificultad que tendrá su equipo para vencer al Frigoríficos Morrazo.

Entrevista a Cristian Moll, jugador del CD Agustinos, y a Diego Manuel Raya, jugador Alicante Sharks.