Carlos Segarra: “La gente confunde acústico con flojo, tonterías las mínimas”

Carlos Segarra tiene ‘Cuerpo y Alma’ de ‘Rock and Roll’. Es su forma de vida, su estilo personal, su sombrero, su guitarra y hasta sus andares. Con una trayectoria de cerca de 40 años en el mundo de la música, este cantante barcelonés afincado en Finestrat (Alicante) no se le puede hacer cambiar y él tampoco quiere hacerlo. Se le ve muy feliz y volcado en su mundo del ‘Rock and Roll’.

Este año 2018 sigue presentando su último disco ‘A flor de piel’ en el que sigue explorado en el ‘Rock & Roll’ y que lo está llevando por todo el país en formato trio acústico. “Nosotros tocamos los temas acústicos como si nos debieran dinero. Tocamos lo mismo pero lo hacemos con más intensidad. La gente confunde acústico con flojo. Vamos a ver tonterías las mínimas”. Nos decía Carlos entre risas.

Este trabajo que viene producido por Santiago Campillo, donde se hacen nuevas recreaciones de algunos de sus éxitos más destacados, huyendo de regrabar ‘Mescalina’ ‘Bajo la luz de Luna’, etc. y además de cinco temas nuevos. “La idea primera era recuperar canciones clásicas de rock and roll, rhythm and blues, swing y añadir algún tema nuevo. Y donde hago uno, hago dos y al final fueron cinco temas nuevos” nos explicaba el cantante.

Carlos hacía muchos años que no pasaba por los estudios de radio Alicante y ha sido un lujo para nosotros poder charlar con él sobre su carrera y sus conciertos en la ya mítica ‘Barraca Popular de Los 40 Principales’ al inicio de su carrera, donde el actuó en varias ocasiones.

Aquí tienes la entrevista completa que hemos tenido en el programa Hoy Por Hoy Alicante.