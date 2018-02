Un Estatuto más social, como los propios vascos

En la ponencia de autogobierno, detrás de la cortina del derecho a decidir, hay otros debates. Uno es el blindaje de los derechos sociales.

Igual no se han fijado, pero en el Estatuto de Gernika no hay referencias a los derechos sociales de los vascos. A diferencia de la Constitución, donde introdujeron derechos como el de vivienda o trabajo. Sobre derechos, el artículo 9 solo recoge que "los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Constitución".

Un Estatuto de segunda generación, como es el que se está acordando, debería recoger derechos conquistados en estos 38 años y que, también nos definen como singulares: como la RGI o el derecho subjetivo de vivienda. Lo van a pedir hoy la mayoría de grupos. El debate estará hasta qué nivel de detalle se recogen estos derechos en el nuevo texto, para no comprometer a futuros gestores. Porque incluirlos en nuestra particular Carta magna, garantizaría que no quedarán a merced del gobernante de turno: su reforma implicaría la del Estatuto.

Esto también se debate hoy.

Y no soy tan ingenua: Reconocer derechos no implica su cumplimiento, pero es más de lo que tenemos.