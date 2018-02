Noche de guasa sin peaje

Así ha sido la última semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

El sonido del día lo trae Solera 1847



El Air Force Juan reposa en el Falla. Primer pasodoble sobre el dispendio en el armamento. No logra brillar porque la estructura tan repetida en la forma de plantear estas letras ya no logra ningún efecto. De hecho, en este se ha cuidado más el desarrollo que el propio remate. Mucho mejor, el maravilloso pasodoble dedicado a Rajoy. "Que nadie lo quite de presidente, porque si no, vamos a perder al único humorista que hace reír cuando habla en serio". Más discretos los cuplés. Da la impresión que ha mejorado con respecto a otros pases. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,78





CORO TIEMPOS MODERNOS

El coro de Procopio ha mejorado con respecto a algunos años anteriores con mejores letras, que vuelven a destacar en este pase. La primera, una reivindicación del compromiso político de izquierdas de los coros, recordando a agrupaciones históricas, frente a los que, supuestamente, los criticaron por "rojos". La segunda, un tango antipiropo sobre el Cádiz más amargo, muy bien resuelto. Lástima que la interpretación presente varias irregularidades que impiden el disfrute total. Los cuplés, olvidables, dan paso a un popurrí de creciente interés hasta una última cuarteta de gran emoción. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,76

CHIRIGOTA CAI DE MI ARMA

La chirigota del Cascana renueva presentación con golpes frescos como encararse con el jurado desde el lado sevillano del peaje por no haber pasado a Bizcocho y Alvarado. Aire desenfadado y público entregado. Se entrega el público también en los dos pasodobles. El primero, un piropo al arte de Andalucía, encarnado en Chiquito de la Calzada. Bien hilado. El segundo, una letra concursera sobre el Bizcocho, de nuevo. Los sevillanos lamentan que la chirigota de San José de la Rinconada no pasara a semifinales y los gaditanos animan a no dramatizar, para luego dedicar la letra a Sevilla. Grandísimo segundo cuplés, con fingida mascada de letra, que vuelve al encandilar. Este año la chirigota tiene la varita mágica de empatizar con el responsable. Han acertado en el tipo y han sabido aprovecharlo, aunque en el camino se hayan dejado parte de su alma. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,95

COMPARSA LOS ZINCALÉ

Un grupo de enorme potencia que deja uno de los momentos de la noche. El segundo pasodoble sienta a Faly Mosquera, director, en el centro de la comparsa a modo de patriarca y su grupo le dedica un bonito homenaje. El primer pasodoble, algo manido, sobre una pareja de desahuciados que tiene que dejar su casa. En los cuplés no brillan. Y el popurrí es un bello derroche vocal. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,18

CUARTETO LO MISMO NOS VEMOS EN ELCANO QUE EN CLASE DE PIANO

El cuarteto comienza su parodia con un Falla gélido. El esfuerzo de estos cuarteteros logra ir remontando poco a poco y provocar risas y aplausos. Sus niños hablan de sexo, juegan al fútbol, entregan regalos... La escena costumbrista no termina de brillar, aunque se reconoce la voluntad de los cuarteteros por rimar toda su parodia y mantener toda su interpretación. Cuplés sin sobresalir, quizá el mejor, el vídeo del Rey con sus hijas. En el tema libre intentan animar al personal con alguna canción, pero se les resiste. Pero su enorme experiencia y su gran calidad, a pesar de su menor efectismo, mantienen un grandísimo nivel. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,85

CORO EL DIABLO SE VISTE DE CORO

El coro de Nandi Migueles se presenta de forma oscura. Tangos a la situación política del país y un sentido homenaje al carnaval. El grupo suena con gran categoría, a pesar de alguna indefinición por momentos. No brillan en cuplés y el popurrí sigue manteniendo un aire un tanto tétrico, que le resta vistosidad. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,67

COMPARSA LOS CAMPANEROS

La comparsa de Kike Remolino toca las campanas y canta de maravilla. Primer pasodoble, una preciosa letra que conmueve las entrañas de los que viven el día a día del relato que narra: el viaje de un padre con un hijo hacia la casa de los abuelos. Bella letra. En cambio, el segundo contra los clientes de la prostitución se excede con insultos, desabruptos y un lenguaje demasiado brusco. En los cuplés, Remolino se ríe del regreso del grupo originario de Los Piratas, 20 años después. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,39

CHIRIGOTA QUÉ CALÓ

La chirigota del Canijo de Carmona presenta a sus patriarcas con intención de buscarse un hueco en la final. Su mejor credencial es su primer pasodoble dedicado a Tino Tovar, para el que reclaman que le nombre pregonero. Muy aplaudido. Mucho peor la segunda letra. En una chirigota, llena de tópicos sobre los gitanos, una letra contra la definición que la RAE da al término gitano. Cuplés sobre el líder de Corea con remate sobre Terelu y otro muy escatológico y sin demasiada gracia. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,16

COMPARSA NI LOS BUENOS SON TAN BUENOS NI LOS MALOS SON TAN MALOS

La comparsa de Iván Romero suena de enorme categoría desde la presentación. Buen primer pasodoble sobre los abuelos, aunque repite tema con Kike Remolino. Esclavos de sus padres y de sus hijos. La segunda letra habla del carnaval de las coplas, el que les gusta, el que diferencia y el que la UNESCO debe proteger. Cuplés mediocres, especialmente, el segundo de una fiesta gay. En esta última fase, los momentos acuartetados de Iván Romero son más breves, prescindibles. Vive la vida, como si el último día, fuera el día de la mañana. Bonito mensaje para cerrar las semifinales. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,77