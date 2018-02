De la Serna sobre la llegada del AVE a Cartagena: "No voy a entrar en un perverso juego de fechas"

Las obras de llegada del AVE a Cartagena no empezarán este 2018. Este año comenzará el proyecto y no se sabe cuando saldrá a licitación, por lo que está descartada por completo la llegada este año. Así lo ha indicado en la ciudad portuaria el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el mismo día que anunciaba la licitación del corredor de alta velocidad entre Murcia y Almería. Por tanto, no hay fecha para la llegada de la alta velovidad a la ciudad portuaria. Indicaba que no quiere "generar frustración" y que no va a entrar "en un perverso juego de fechas". Es decir, que no ha dado ninguna fecha de llegada.

Por otra parte ha indicado que "Cartagena forma parte de la agenda del Gobierno Central para que no quede fuera del Corredor Mediterráneo" y que existe "un compromiso firme para que eso sea así". También ha anunciado que se está trabajando en un proyecto para un tercer carril entre la zona de El Reguerón y el Puerto de Cartagena, para que la ciudad cuente con "una vía férrea con un ancho internacional y segura". Para ello existe una inversión de 112 millones y este año terminará el proyecto.

El Ministro de Fomento compareciendo ante los medios, junto al resto de autoridades / Cadena SER

También se va a acometer la restauración de vías y electrificación junto a la construcción de una subestación en Balsicas. Este proyecto cuenta con una inversión de 122.000 euros. El 15 de este mes tiene prevista una nueva reunión para ver cómo van todos los proyectos y qué avances se han logrado.