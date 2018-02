MC Cartagena y Cs critican la visita del ministro de Fomento a Cartagena

Ciudadanos ha señalado que la reunión entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, en el Palacio Consistorial para abordar entre otras cuestiones, la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena, y su integración con el Corredor Mediterráneo, "no ha servido para aclarar absolutamente nada, ni para saber cuándo llegará el AVE a Cartagena ni para conocer el proyecto de la conexión de la ciudad portuaria con el Corredor Mediterráneo".

El portavoz local de la formación naranja, Manuel Padín, ha anunciado que va a enviar a los diputados nacionales de Cs en el Congreso, “la pobre información que ha ofrecido el ministro de Fomento, para que estudien cómo obligarle a que se comprometa ya con fechas y presupuesto para la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena". Según Padín, "cada vez tengo más claro que el futuro de Cartagena no pasa por este Gobierno del PP.”

También el presidente de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha manifestado “la profunda decepción” de esta formación ya que “han comparecido los cinco tenores para una canción que ya conocemos, se nos ha anunciado que están en marcha 740 millones de euros en ferrocarriles para la ciudad de Murcia, 627 millones de euros en carreteras para la circunvalación de Murcia ciudad y nada para el Campo de Cartagena y nuestro municipio”.

Giménez ha puesto de manifiesto que, sobre Cartagena, “no se ha aportado un solo plazo ni dato, se ha hablado de dos proyectos que se licitarán, aunque el ministro no ha sido capaz de decir que será en 2018, como son el tercer carril y el baipás de Beniel, "ha frivolizado sobre la situación del cercanías en Cartagena informando sobre el hecho de que no se ampliará la línea y, asimismo, el ministro no ha sido capaz de afirmar si suspenderá o no el tráfico de trenes a Cartagena ante la llegada de la alta velocidad a Murcia”.

El portavoz del grupo Popular, Francisco Espejo, ha dicho que “si hoy el ministro de Fomento ha venido a Cartagena ha sido para mostrar que el Gobierno de la Nación va a cumplir todos sus compromisos para que nuestro municipio tenga todas las infraestructuras necesarias para mejorar la conexión de los cartageneros con el resto de España y con Europa, tanto en el tráfico de mercancías como de pasajeros”-