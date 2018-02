La Fiscalía imputa al Capitán Marítimo por un delito de prevaricación

El capitán marítimo de Tenerife, Antonio Padrón, ha sido relevado de su puesto de forma temporal después de que la Fiscalía de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife cursara denuncia por la comisión de presuntas irregularidades en la gestión de Padrón. La denuncia fue interpuesta, el pasado 22 de noviembre de 2017, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Fiscalía de la Audiencia Provincial en el Juzgado de instrucción Número 5 de la capital tinerfeña.

Según fuentes cercanas al caso, a Padrón se le imputan la comisión de un delito de prevaricación al conceder permisos a embarcaciones en zonas no habilitadas ni autorizadas para ello además de no producirse el correspondiente abono de las tasas. En este sentido, la SER se ha puesto en contacto con Antonio Padrón quien ha declinado realizar valoraciones pero que ha confirmado que ha acudido a declarar al juzgado. Además, Antonio padrón ha asegurado que el relevo es meramente temporal hasta que la situación se clarifique y resaltó que dicha suspensión no ha implicado el empleo y sueldo. El puesto de Antonio Padrón Santiago ha sido ocupado por José Antonio Conde, inspector y auditor del Código ISM. La Autoridad Marítima controla las operaciones de salvamento en el mar, y depende del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante.