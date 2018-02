¿Qué hacemos con las series del pasado si son machistas?

Nuestros jóvenes tertulianos han detectado una especie de revisionismo sobre contenidos de ficción que, desde la perspectiva del presente, podrían considerarse como inoportunos o de moral dudosa por sus planteamientos homófobos o racistas. Series de los 90 como Friends. Desaprender es un ejercicio sano, pero ¿dónde está el límite de lo políticamente correcto? ¿Debe el arte (la ficción, por ejemplo) verse condicionado por el mensaje que contiene?

“Al humor hay que dejarle un pase”, dice José Ángel Rivas. “El problema son las relaciones de pareja que plantean comportamientos que revisamos ahora y no funcionan”, señala Alba Moon. “Hay que deconstruirse”, añade. “La censura está donde habla el público”, dice Ricky Edit; y argumenta que hay que diferenciar entre humor y daño. El humor es un enfoque “cómico, no dañino y no estás diciendo esto me gusta que siga así, sino que es jodido para ellas”. Para Andrea Álvarez, la ridiculización de algunos estereotipos es eso, una ridiculización que “intenta criticarlo”.

Ricky Edit, José Ángel Rivas y Alba Moon. / CADENA SER

Conversamos con ellos sobre esto, pero también sobre las nuevas bases de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, en la que no podrán emplearse este año imágenes que usen a la mujer como reclamo publicitario, tal y como especifica el punto 10 del artículo 4 dedicado a las Normas de uso y funcionamiento de las casetas aprobado y en el que podemos leer textualmente que "no se admitirá el uso de imágenes que cosifiquen el cuerpo de la mujer, la denigren o usen como reclamo publicitario". Además, las bases de este año también incluyen como novedad, que las casetas podrán denegar el acceso a aquellas personas que "porten ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo, el sexismo o la xenofobia".

