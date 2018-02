Las responsabilidades de las cajas ¿todo quedará en el aire?

Vivimos una época de segundas partes. Por ejemplo en la investigación sobre la crisis bancaria que desarrolla el Congreso de los Diputados e incluye a las cajas gallegas y su desaparición. José Luís Méndez no comparecerá ante la comisión del Congreso por motivos de salud, tampoco Mauro Varela. Contestarán ambos a las preguntas de los diputados por escrito según se acordaba en las últimas horas. Todo vuelve, pero el tiempo pasa y esa comisión tiene el sabor extraño de lo que llega con tremendo retraso. Seis años después de la desaparición, quince después de aquellas aventuras inmobiliarias que dejaron secas a las entidades. No sabemos cuántos del reinado de los señores de las cajas. Nadie asumió responsabilidades reales por todo lo ocurrido. Sólo por unas prejubilaciones vergonzantes en medio de una cadena de despropósitos. No responsabilidades políticas, ni penales ni económicas ¿Todo quedará en el aire?

Uno de los últimos anuncios de la extinta Caixa Galicia.