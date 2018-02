Windsurf y Optimist serán las clases protagonistas de Deniavela 2018

El próximo fin de semana 17 y 18 de febrero, el Real Club Náutico Dénia recibirá a regatistas de la clase Optimist y Windsurf de toda la Comunidad Valenciana para disfrutar de unos días llenos de deporte.

La prueba, esta edición, da el protagonismo a las embarcaciones de la clase Optimist B, así como a las tablas de Windsurf de las categorías Bic Techno 293 Sub 17, Sub 15, Plus, Raceboard y RSX.

Deniavela 2018, organizado por el RCNDénia y el C.W.Hispano-Francés con la autorización de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, será una prueba autonómica de Nivel 1 en formato flota y puntuable para el ranking autonómico, que acogerá a más de 150 jovenes deportistas.

Durante el fin de semana, el comité de regatas, tiene planificadas un total de 6 pruebas en aguas de la Bahía de Dénia.

El sábado, día 17, comenzarán las pruebas a las 11.30horas; y el domingo, día 18, a las 11.00horas.

La celebración y entrega de trofeos a los campeones está prevista a las 17 horas del domingo, una vez finalizadas todas las pruebas.