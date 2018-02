El PP lamenta que no exista alternativa al PATIVEL para los vecinos de La Marina

El grupo municipal del Partido Popular se ha reunido de nuevo con vecinos de La Marina para recoger sus inquietudes en relación con el PATIVEL que afecta a la pedanía.

El portavoz adjunto de los populares, Vicente Granero, ha recordado que el sector MR10 podría estar desarrollándose si no fuera por el PATIVEL. Insiste en que en el Plan General de Ordenación Urbana se recoge la posibilidad de creación de infraestructuras educativas, sanitarias y una zona hotelera "tan demandada para la llegada de turistas al litoral". Asimismo, ha aclarado que en este sector se plantea una protección especial de una zona de 250 metros desde la pinada y más de 5.000 metros desde el mar, con una inversión de 2,5 millones de euros en mejora de espacios verdes y cesión del suelo al ayuntamiento.

Sin embargo, Granero apunta que con la aplicación del PATIVEL por parte de la Conselleria, "solo se consigue el malestar de los vecinos". También plantea las posibles indemnizaciones millonarias a pagar por todos los ilicitanos si el plan sigue adelante. Por ello, el portavoz adjunto del grupo, insiste en que "no se puede consentir que el equipo de gobierno hipoteque el presente y futuro de la pedanía con intereses contrarios a los de los ciudadanos".

Granero aclara que el PATIVEL, aprobado por la Generalitat y respaldado por el gobierno municipal, elimina el posible desarrollo económico de la zona a la vez que no lleva consigo ninguna actuación alternativa para proteger los terrenos sobre los que se actúa. Apunta que así como el Plan de Acción Territorial Alicante-Elche (PAT) sí se está consensuando, no se está negociando de la misma forma el PATIVEL. Asegura que la zona no posee valor ambiental alguno, está en manos privadas y la Generalitat no establece dotación económica para su mantenimiento.

Ha tachado la actual redacción del PATIVEL como "un verdadero despropósito para los vecinos de la pedanía". Además, ha añadido que el dictamen emitido por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana sobre el PATIVEL establece que se debe ampliar y completar la memora de sostenibilidad económica. Por ello, Granero insiste en que debería hacer reflexionar a Conselleria y no llegar a aprobarlo.