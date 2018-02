El Elda Promesas Fem. se acerca al objetivo (0-2)

Torrevieja C. F.: Ainara Ferrández, Carolina Ruiz, Klaudia Wiedlocha, Ruth Martínez, Maya Marqués, Yaiza Garrido, Saray González (Andrea Martínez (51´), Taylor Hirst (Kaisa Lehtonen 67´), Bárbara Gallardo, Samantha Cammidge y Nydia Olaizola.

Elda Promesas C. F.: Consuelo López, Isa Martínez, Marta Herrero, Nazaret Sánchez, Coral Cascales, Esther García, Andrea Ripoll (Nuria Cañete 65´), Ana El Helimi, Marina Moreno, Inés de la Torre y María Carpena.

Árbitro: Sara del Río Sánchez. Amonestó a las locales Saray González y Samantha Cammidge. También a la visitante Ana El Helimi.

Goles: 0-1 (35´) Nazaret Sánchez. 0-2 (89´) María Carpena

Campo: “Nelson Mandela” de Torrevieja.

Incidencias: 13ª jornada de liga en el Grupo VI de la Segunda Regional de fútbol femenino.

El Elda Promesas Femenino logró los tres puntos ante el Torrevieja confirmando que es uno de los claros aspirantes a lograr el ascenso a Primera Regional. Y eso que su entrenador, Javier Fernández, no pudo contar con toda la plantilla para visitar al equipo torrevejense que apenas chutó entre los tres palos a lo largo del partido.

Los goles de Nazaret Sánchez en el minuto 35 y el definitivo de María Carpena a punto de concluir el encuentro, mantienen a las de Elda en la segunda posición con 33 puntos en un apasionante mano a mano con el C. D. Cox que esta semana tampoco ha fallado.

El próximo fin de semana no hay liga en el Grupo VI de la Segunda Regional de fútbol femenino por lo que no será hasta el 17 o 18 cuando las de Javi Fernández reciban al C. F. F. Uryula.