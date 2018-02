A las tres de esta tarde, en el pleno "primer-time" en China, la compostelana Verónica Boquete fue presentada en Barcelona como nueva jugadora del BG Phoenix de Beijing. Rescindido su contrato con el PSG francés, donde ya no contaba con minutos ni con la confianza del técnico Patrice Loir, Vero no dudó en aceptar la propuesta del club asiático, al que llega de la mano de un entrenador que la conoce bien de su paso por el Tyrëso sueco, Lars Kim Bjorkegrem.

La futbolista santiaguesa de 30 años, explicó que el motivo principal de su salida del club de París fue que "no estaba contando con todos los minutos que esperaba, y por un cambio de estilo, o por otras razones, he dejado de ser importante. El fútbol está para jugarlo y en China puedo mantener el máximo nivel competitivo. En el parón en Francia, y sabiendo lo que me iba a esperar en los siguientes meses (finalizaba contrato en junio), estar más tiempo allí no me beneficiaba. Llegó la oferta, me gustó el proyecto y como experiencia deportiva y personal me parecía interesante. Además, aportaré experiencia porque es un equipo muy joven".

La jugadora gallega afronta su séptima experiencia en ligas extranjeras, tras su paso por varios equiposde EEUU, Rusia, Suecia y Alemania. Ahora, toca Asia: "Es un reto jugar en otro continente y una oportunidad para seguir creciendo, y en China puedo seguir haciéndolo. Llevaba años queriendo tener una experiencia en Asia y creía que sería Japón. Pero será China, la liga más emergente. Y es China y no Europa por el momento de la temporada en que estamos. Aquí los equipos están hechos y allí están en pretemporada. A ver si tengo minutos y puedo jugar y a ver si sigo más tiempo allí" explicó la gallega, que ha firmado por una temporada.

Tras atender las numerosas entrevistas solicitadas por medios nacionales e internacionales, Vero debutará con su nuevo equipo en un partido amistoso contra el Espanyol, el equipo en el que comenzó en España su carrera profesional.

Despedida al PSG

La santiaguesa también quiso ser elegante en su adiós al equipo francés del PSG y colgó un comunicado en castellano y francés en su cuenta de twiter. En el mismo, podía leerse este mensaje: "Mi tiempo en el PSG se ha terminado y decir adiós es difícil. Ha sido un placer y un privilegio jugar en este club y vestir esta camiseta. Y a mis compañeras...los recuerdos y las personas estarán siempre conmigo. Os deseo todo lo mejor para el futuro! MERCÍ Y ALLEZ PSG!! Ahora empezaré una nueva etapa en el Beijing BG de la Superliga china. Un proyecto ilusionante en un nuevo continente. Un nuevo reto y una nueva oportunidad para seguir creiendo", concluyó la santiaguesa.