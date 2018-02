Edu Villegas felicita al Toyota Nimauto por su "extraordinaria temporada"

No está pasando desapercibido el gran trabajo que esta temporada están haciendo en el equipo de fútbol sala del Xerez Toyota Nimauto, que tras la victoria el pasado sábado ante el Baeza, lidera la clasificación acompañando en lo más alto al Cerro Reyes.

El director deportivo del club azulino ha querido felicitar públicamente a la sección de fútbol sala, “porque el trabajo que están haciendo todos es digno de elogio, a principios de temporada fui a mostrarles toda mi confianza y admiración y desde entonces ya auguraba un año lleno de éxitos. Todos los valores y el ADN que representa este club lo tienen ellos y quería trasladarle mi felicitación y enhorabuena por todo lo que están haciendo".

Villegas no suele perderse los partidos en el Ruíz Mateos, siempre que se lo permita su agenda, “el fútbol sala siempre está dentro de mis prioridades, pero la semana pasada me coincidió con el partido entre el Algabeño y el Pozoblanco y no pude acudir al partido. Pese a ello, corroboro mis palabras porque están generando una gran ilusión por toda la ciudad de Jerez".

El equipo actualmente se encuentra en una situación privilegiada y con la posibilidad de disputar la próxima temporada la Copa del Rey y de pelear por título de liga. En este sentido, el director deportivo xerecista afirma que "la marca Toyota Nimauto está sonando por toda Andalucía y teniendo una enorme repercusión en los medios de comunicación. En un futuro, tanto para Toyota Nimauto, como para otros patrocinadores, es una situación muy golosa porque te ofrece la posibilidad de invertir en un futuro en un equipo que competiría a nivel nacional. Están haciendo algo heroico y desde aquí vuelvo a reiterar mis felicitaciones a Fernando Guerrero, Jesús Viloita, Juan Carlos Gálvez y todos los miembros que componen esta gran familia".

Gracias al trabajo diario de la sección de fútbol sala, este deporte poco a poco ha ido resurgiendo en una ciudad que años atrás disfrutó la máxima categoría nacional. Por todo ello, Villegas explica que "una de mis máximas desde que llegué al club es que la afición se sienta orgullosa de su equipo y a día de hoy considero que hacerlo mejor es imposible. Independientemente de lo que pase a final de temporada, este equipo se ha ganado el respeto y la admiración de todo el xerecismo".