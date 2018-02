David confía en derrotar a Goliat

En las sesiones diarias del Área Deportiva de Puente Castro cocinan Rubén de la Barrera y sus pupilos el resultado más llamativo de la próxima semana. Si bien es cierto que ganar a la SD Huesca en su terreno de juego se ha convertido en algo parecido a una misión imposible una vez cumplido el primer aniversario de su última derrota en El Alcoraz (2-3 contra el Real Zaragoza el 4 de febrero de 2017), también lo es que cada semana está más próximo su tropiezo. Y la Cultural se aferra a sus bazas para voltear la lógica de los números e, incluso, el ánimo de sus propios seguidores.

David García, que ya tiene experiencias de todo tipo en la Segunda División, da fe de que "cualquiera puede ganar a cualquiera. Todos los rivales son complicados, dentro o fuera. El Huesca va líder porque siempre suma y por su solidez defensiva. Tenemos que ir con el objetivo de sumar los tres puntos". Sabe el navarro que a estas alturas no se pueden discriminar partidos o escenarios, aunque para salir de casa con garantías es menester cerrar la herida de goles.

El efecto del notable refuerzo invernal para la zaga culturalista aún ha hecho mella porque la inactividad y la adaptación "me están costando, pero poco a poco me veo mejor", afirma García, que invita a sobrellevar la actual situación en la tabla con el equipo en puestos de descenso "con naturalidad y siendo conscientes de que la presión va a ser constante, pero en tres puntos hay unos nueve equipos". Y en cada una de sus explicaciones pone el dedo en la llaga: "estamos así porque encajamos muchos goles y es una situación que tenemos que revertir".

Y entra a continuación en el análisis de las razones y de las soluciones. David no desliga el estilo de juego del aluvión de goles en contra, especialmente lejos del Reino de León donde recibe dos o más goles desde noviembre. "Incidimos sobre todo en el tema defensivo, en la concentración, la intensidad y en que no nos rematen y con ese trabajo empezaremos a no encajar goles y a subir puestos en la clasificación. El trabajo defensivo empieza desde el de arriba y acaba en los de abajo; cada uno se tiene que mirar al ombligo. Y por supuesto que tiene relación con la propuesta. La idea de juego de la Cultural es la que es y estamos convencidos de que es una muy buena idea, pero sabemos que también la sufrimos. Es normal, no somos el Barça", argumenta.

En cuatro días se comprobará la respuesta, también si De la Barrera busca soluciones tácticas y en su formación inicial. Para ello cuenta con toda su plantilla, aunque este miércoles se ausentó Emi Buendía debido a razones personales. El argentino quiere mantener su notable momento de forma y en el feudo oscense podrá estrenar pareja en los costados ya que Ibán Salvador está listo para vestirse de blanco.