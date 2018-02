Un conductor pasa el atasco de la nevada en la A-6 por la mediana y se hace viral

La nieve caída en la mañana de este miércoles entre las provincias de A Coruña y Lugo ha dejado atascos quilométricos en la A-6, la autovía que comunica la zona norte de Galicia con Madrid. Fruto de las precipitaciones, cientos de conductores han estado retenidos durante las primeras horas del día en esta vía al acumularse nieve, hielo, y en algunos casos, camiones atascados.

Los problemas circulatorios en la A-6 comenzaron hasta las 7 de la mañana, y los 92 quilómetros que separan las ciudades de A Coruña y Lugo han sido una odisea para los conductores. Un trayecto que habitualmente se recorre en 1 hora, conductores que salían esta mañana de la ciudad coruñesa al amanecer lo han realizado en 3 horas y media. La circulación para camiones permaneció cerrada durante buena parte de la mañana.

Con esta situación, algunos conductores optaron por acercar sus coches al arcén y disfrutar de la nieve, y otros permanecieron en sus vehículos hasta que la circulación se comenzó a normalizar. Incluso algunos optaron, autorizados por la Guardia Civil, por dar media vuelta en los trozos de asfalto que comunican cada varios quilómetros las dos calzadas de la autovía.

Pero la nevada en la A-6 ha dejado una imagen que se está volviendo viral en grupos de Whatsapp, y las redes sociales. Un conductor ha empleado la mediana que separa ambas vías de la A-6 para saltarse el atasco. Al lado, la Guardia Civil de Tráfico cortaba uno de los sentidos de la circulación.

Vídeo de la furgoneta por la mediana de la A-6 colgado en la página humorística de Facebook \'Voute Esnaquizar Miñoca\'

Testigos presenciales de lo acontecido han asegurado que la furgoneta no se trataba de un vehículo de mantenimiento de la vía, ya que "no iba en ningún caso rotulada", y además "viajaba con un único ocupante que no llevaba ningún tipo de ropa reflectante", como la que estaban usando en aquellos instantes los guardias civiles o los profesionales de conservación de la A-6.

El conductor de la furgoneta pasó por la mediana adelantando a cientos de coches e incluso al lado de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Según los testigos, los setos que separan la calzada de la mediana impedían la visión a los agentes de lo que hacía la furgoneta en la mediana.