El Govern no exigirá el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad

El Govern no exigirá ningún tipo de conocimiento obligatorio del catalán para trabajar en la sanidad pública y reduce al mínimo la exigencia de esta lengua en la sanidad pública. El Ejecutivo Autonómico se ha plegado finalmente a las exigencias de rebaja del conocimiento del idioma para acceder a las plazas públicas del sistema de salud después de meses de confrontación con sindicatos médicos y de enfermería.

Cualquier profesional podrá presentarse a las próximas oposiciones sin tener conocimiento alguno del catalán. Si obtiene una plaza fija, tendrá dos años para acreditar su nivel. El B-1 en el caso de los médicos y enfermeros y el A-2 en el de los auxuliares de enfermería y los celadores. Este martes ha presentado el decreto en una reunión técnica con los agentes sociales y el próximo viernes será sometido a votación en la mesa sectorial de sanidad.

Una vez obtenida la plaza fija los profesionales tendrán un plazo de dos años para acreditar su conocimiento del idioma. Si no lo hace, el profesional tendrá vetado pedir el traslado a otro lugar de la comunidad autónoma y no podrá acceder a la carrera profesional, un complemento económico que cobran los empleados públicos en función de los años que llevan ejerciendo. Sin embargo, como aclara el director general del IB-Salut, Juli Fuster, aunque no se acredite un conocimiento del catalán en ese periodo de dos años la plaza continuará siendo del profesional, al que no se puede echar.

En el caso del personal temporal, como el que viene de refuerzo en verano para cubrir las vacaciones de médicos y enfermeros fijos, también se dará un plazo de dos años para acreditar el idioma. Eso si, si no lo acreditan no pasará nada. "La ley dice que se tiene que exigir, pero también dice la ley que hay que garantizar la atención sanitaria por lo que actualmente estamos contratando con el nivel y sin el nivel" dice Fuster.

Satisfacción "moderada"

Los sindicatos han salido de la reunión moderadamente satisfechos. No obstante, el sindicato médico, en voz de su portavoz, Sergio Terrazas, dice que ellos siguen defendiendo que el catalán sea un "mérito". Así que, según explica, la intención es votar el viernes, en contra, aunque, remarca, "tenemos que estudiar la letra pequeña".

En UGT el portavoz de la federación de servicios públicos Miguel Ángel Romero afirma lo califica de "requisito de catalán en diferido", pero subraya que quien tenga la plaza no tiene por qué acreditarlo a posteriori. Romero pide que el Govern facilite la capacitación lingüística y que el idioma se pueda estudiar durante el tiempo de trabajo.

El portavoz del CSIF, Guillem Vila, lamenta que el personal no sanitario del IB-Salut tenga que acreditar niveles más elevados de catalán. Actualmente los administrativos y auxiliares administrativos de Salud se rigen por el decreto de función pública que eleva los requisitos de conocimeinto del idioma al B-2 Y C-1.

Francisca Galmés, portavoz del sindicato de técnicos de enfermería, lamenta que la micro-oposición en la que se han convocado 160 plazas de técnico tenga las exigencias de catalán más elevadas porque ya han sido convocadas. El IB-Salut ha manifestado que intentará revisarlas para ver si se pueden cambiar.