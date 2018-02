Kitoko: "Cristo no se disculpó. Creo que el insulto racista lo pensó, no fue un calentón"

Ritchie Kitoko rompió su silencio tras los presuntos insultos racistas que Cristo Martín, jugador del Cartagena, le habría proferido al término del último derbi del UCAM en el Cartagonova hace dos semanas. Al mediocentro, que en su momento no quiso recibir futbolista rival en el vestuario al encontrarse muy nervioso, le habría llamado "negro de mierda", tal y como se pidió en el acta. Pasados los días, Cristo, no se ha dirigido a Kitoko, tal y como afirma el congoleño.

"No se ha disculpado conmigo, no he recibido ni llamadas ni mensajes. No sé si será racista, pero sí creo que no fue un calentón, creo que pensó lo que decía. Por encima de futbolistas, somos personas, y debemos respetarnos" afirmó Kitoko.