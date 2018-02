La declaración del hermano de la niña embarazada también corrobora que es el padre

La declaración del hermano de 14 años de la menor de 11 que dio a luz en Murcia corroboran la versión de la familia: es el padre del bebé.

Según ha sabido la SER de fuentes de la investigación, ayer, tras hablar con diferentes miembros de la familia, agentes del grupo de menores de la Policía nacional tomaron declaración al chico que tenía 13 años cuando se produjeron los hechos y que por tanto no puede ser imputado por ningún delito.

El chico dio "pruebas claras de que mantuvo relaciones sexuales con su hermana". Sin entrar en detalles de lo dicho por el menor, fuentes policiales señalan que los agentes que están investigando "casi no tienen dudas ya" de que se trata del padre aunque, "por prudencia" se mantendrá una investigación abierta hasta que las pruebas de ADN lo confirmen al cien por cien. Que el hermano es el padre es la versión de los hechos que, tras el parto, había dado el padre y varios miembros de la familia.

Una fuente autorizada de la policía ha confirmado a esta emisora que los resultados de la prueba de ADN, a cargo de la policía científica, podrían tardar dos o tres meses. Hasta ese momento, no se podrá saber al 100% que no ha habido encubrimiento de otra persona y, por tanto, no se puede descartar esa posibilidad.

Según esas mismas fuentes, las circunstancias de la familia, el trabajo del padre de la niña, que le obliga a pasar grandes periodos de tiempo fuera de casa, y otros indicios recabados por los agentes, también apuntan a que es el menor el autor de los hechos.