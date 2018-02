A Xunta Local do PP de Ribadavia ven de aprobar de xeito unánime que se inicie un diálogo coas forzas da oposición para impulsar un cambio político no Concello de Ribadavia. Nunha reunión extraordinaria o máximo órgano municipal dos populares concluíu que debe entablarse o diálogo coa oposición ata esgotar todas as posibilidades para que o necesario cambio de goberno en Ribadavia se produza.

Para o Partido Popular de Ribadavia a día de hoxe xa é innegable que o principal lastre que frena o desenvolvemento de Ribadavia é o seu goberno municipal, un goberno que no que vai de mandato tense caracterizado polo uso permanente da mentira, a manipulación, a falta de respecto cara á oposición e a constante e permanente violación dos acordos plenarios.

A situación ven derivada a raiz de que Ignacio Gómez, alcalde de Ribadavia, non conta coa confianza suficiente da súa Corporación para seguir gobernado. A pasada semana, o xoves, no pleno extraordinario convocado para reclamar o apoio aos orzamentos, só recibía o do seu grupo e o do edil de Compromiso por Galicia, un total de seis votos, frente aos cinco dos populares e os dous de Ribeiro en Común e BNG, respectivamente. Agora, a oposición dispon dun mes para presentar unha alternativa de goberno.