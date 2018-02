Unanimidad en el Parlamento para equiparar las tarifas y frecuencias de los trenes

El texto, pactado y que se ha aprobado por unanimidad en el Pleno, incide en la necesidad de evitar que existan diferencias de tarifa y discriminación de los usuarios en función de su lugar de residencia, así como que se incrementen las frecuencias horarias desde Ourense en función de la demanda.

A mayores, pide que se reformulen los términos y condiciones de los bonos de transporte Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiantes, para aumentar el periodo de uso que rige a partir de la fecha de primera formalización de la reserva, de forma que se pueda ampliar en más tiempo que en la actualidad.

La proposición, que incidía en la situación de los servicios ferroviarios de proximidad desde Ourense, ha sido defendida en el pleno por la diputada del BNG Noa Presas, quien ha recordado ante los grupos que las necesidades de los ouresanos no comienzan ni terminan en Madrid, y lamentando que el diseño centralista de la red ferroviaria haya ido en contra de la movilidad interna de Galicia, que no cuenta con un tren de cercanías.

Además de los problemas de frecuencias y horarios, la diputada nacionalista ha reclamado que se reclame al Estado la negociación de una bajada del 30% en los precios, dado que existe también un agravio en cuanto al coste de los billetes.