No salgo de mi asombro cada año, después de ver en la prensa y en la tele de nuestra ciudad, cómo hacen la celebración de la patrona, maridaje y mezcla intencionada entre lo religioso y lo institucional, todo junto y a la vez como si fuesen la misma cosa.

Es decir, en un acto religioso de “solemnidad” que es la misa de la patrona de la ciudad, aparece un personaje institucional, el Sr. Alcalde, y explica en la misa una plegaria, vamos unas peticiones, como si fuese un ser mágico y mítico que todo lo puede y como si quienes lo escuchan fuesen niños y niñas entusiasmados con la magia.

Y este año la petición ha sido unidad, solidaridad, una ciudad más humana… Y hasta ahí llegamos, se lo pedimos a la virgen y ya está.

¿Cuándo será posible separar de manera real y efectiva lo religioso, que tiene su ámbito y su lugar, en las iglesias con sus protagonistas, de lo institucional?

El Sr. Alcalde y el resto del equipo deben asumir sus responsabilidades y ver la mejor manera de que nuestra ciudad sea más humana, más solidaria y en definitiva una ciudad más justa para la ciudadanía, ¡Que para eso están!

Nuestra constitución dice que somos un país laico, pero lo que vemos demuestra lo contrario:

El Sr. Alcalde le hace peticiones a la Virgen en la misa, en la Navidad los signos religiosos los pone el Ayuntamiento, coloca el Belén, no pone el niño porque no ha nacido, pero pone los Reyes Magos desde el primer día, en Semana Santa la plaza más utilizada es la Plaza Mayor y se cuelgan los estandartes de las cofradías religiosas de la fachada del Ayuntamiento en lugar de hacerlo en la plaza y la fachada de la catedral… y así podríamos seguir poniendo en evidencia las manifestaciones religiosas desde las instituciones que deben de representar a toda la ciudadanía, sea o no creyente.

Y para terminar voy a saludar de manera positiva la presencia de una mujer al frente de la policía en Palencia. Siempre es difícil para las mujeres ocupar puestos de responsabilidad y mucho más hacerlo en un ámbito que ha sido siempre de hombres como es la policía. Una gran noticia que esperemos pueda seguir en otros muchos ámbitos.