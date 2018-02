La Dirección de Enfermería del Hospital de Palencia desmiente al sindicato SATSE

En respuesta al comunicado del sindicato de enfermería Satse difundido en las últimas horas, la Dirección de Enfermería del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA) desmiente rotundamente en otro comunicado las afirmaciones que se manifiestan y solicita a dicho sindicato acuda a la Dirección de Enfermería, como hace habitualmente para contrastar dicha información. Os dejamos el comunicado la mencionada Dirección.

"Para tranquilidad de los usuarios del sistema sanitario público palentino, queremos aseverar que estamos orgullosos de nuestros profesionales, que nuestra prioridad es asegurar la calidad y la seguridad de la asistencia y que la Dirección del Centro tiene sistemas de control de la evolución de la atención sanitaria y ante cualquier situación anómala introducimos las modificaciones y mejoras que son necesarias.

Nos gustaría aclarar las siguientes cuestiones:

1. Nunca en una unidad de hospitalización con ocupación alta se ha quedado una enfermera de noche.

2. Los casos excepcionales, en los que por supuesto la ocupación no ha sido alta, se ha valorado por las supervisoras de la unidad en función de la carga asistencial. Es más, en algunas ocasiones se ha reforzado con más personal, cuando las valoraciones de las supervisoras lo han crido conveniente.

3. Nunca se ha utilizado al personal de Quirófano y Rea como “comodín” del Hospital y al de UCI en los últimos meses, tampoco.

4. Tampoco es cierto que por sistema los viernes, sábados y domingos se quede una enfermera sola de noche.

5. Las plantas que el sindicato afirma estar más afectadas, comprobado el último mes, no es verdad (en la planta 3ª solo 1 noche ha habido una enfermera sola y en la 4ª, tres noches).

6. Con respecto a la afirmación de que se utiliza al personal de la planta para cubrir incidencias a costa de quitarles sus descansos, es cierto que se hace con las incidencias puntuales que no se pueden solventar de otra manera, entendiendo que lo que prima es la seguridad y la calidad de atención a los pacientes, circunstancia que no se garantiza cuando el personal no conoce la unidad.