Canales escucha ofertas, pero no descarta renovar

Sergio Canales no descarta renovar con la Real Sociedad, pero admite que su agente escucha ofertas de otros clubes. Está en su derecho, porque termina contrato a final de la presente temporada y puede negociar líbremente con quien quiera. De momento, oferta de renovación del club realista no ha recibido. Pero la Real está dispuesto a sentarse a negociar para ofrecerle la continuidad. Quizá cuando lo haga sea tarde. De todo eso ha hablado el cántabro en su comparecencia en Zubieta tras una sesión en la que no ha estado Januzaj, baja para el Bernabeu; pero sí Diego Llorente, recuperado de la torsión de tobillo sufrida el martes.

-Victoria contra el Depor. "Nos ha dado confianza y volver a estar con la afición, nos permite volver a reenganchar a todo el mundo, demostrando que queda mucha temporada y quedan muchas cosas por vivir, estamos muy motivados y con muchas ganas. Vienen muchos partidos y debemos estar preparados, tenemos que dar un paso al frente".

-Primer gol en liga este año. "No tenía en la cabeza marcar si o si, me estoy encontrando muy bien y lo estoy intentando todo con el gol o en crear las jugadas, pero claro que el gol me hace feliz, estoy contento y me encuentro bien, me quedo con eso".

-Real Madrid. "Llevamos toda la semana preparando el partido y sabemos que allí es muy complicado, pero hay momento en los que te encuentra bien, te dejan jugar y debes aprovecharlo. La clave puede ser tener efectividad y ser muy verticales, que son cosas que estos últimos años nos han faltado".

-Bernabeu. "Es un campo increíble para jugar y guardo mucho cariño porque cuando trata bien la gente cuando eres de fuera, se valora mucho. Y a partir de ahí, este fin de semana solo pienso en sacar los tres puntos, creo que podemos, estamos capacitados y vamos a por ello".

-Real Madrid en crisis. "Un poco la diferencia está entre lo que consiguieron el año pasado y este año, que les cuesta más, pero no deja de ser el mismo equipo, con las mismas individualidades, las mejores del mundo. Muchas veces piensas que es un buen momento para ir allí y luego sales malparado, no tenemos que pensar en eso, sino en centrarnos en lo nuestro, debemos aprovechar estar en el partido siempre y crearles un poco de dudas, porque eso puede generar mal ambiente y nos puede venir bien".

-Renovación. "A día de hoy estoy muy tranquilo, disfruto mucho del momento, es mi representante quien lo lleva y solo hemos hablado que quiero estar tranquilo, porque estoy ilusionado en lo que queda y quiero lograr grandes cosas".

-Habla con otros clubes. "A día de hoy mí cabeza no está pensando en si voy a estar aquí o donde voy a ir la temporada que viene, así se lo he dicho a mi representante que está hablando con otros clubes y en otros sitios, pero no quiero saber nada hasta que haya algo en firme, quiere estar tranquilo y centrarme en seguir creciendo".

-No descarta renovar. "No descarto nada. Aquí estoy muy feliz, es como mi segunda casa, por no decir que es mi primera casa. Me tratan genial, no descarto nada porque quiero lo mejor para la Real, pero el fútbol es presente y solo pienso en seguir disfrutando y creciendo".

-Quiere más protagonismo. “Sí que es verdad que he jugado todos los partidos y estoy contento, pero todos queremos jugar más y no me conformo con eso. Tengo muchas ganas de estar en el once y por una cosa u otra no llega, pero trabajo para conseguirlo y solo pienso en luchar por la titularidad".

-Cuatro años en San Sebastián. "Leí el otro día que hice cuatro años de mi debut aquí, cuatro años increíbles muy felices, sobre todo personalmente y deportivamente hemos tenido altibajos, tanto yo como el equipo. Siempre he trabajado, mucho siempre he tenido muchas piedras en el camino, pero las he superado".

-Mejor momento en la Real. “Si, se junta un poco todo, es verdad que estoy con más confianza me noto que no necesito estar todos los dis en el once para tener confianza. He ido madurando y pasando las puedas y acabas encontrando el equilibrio y ahora lo tengo tanto psicológicamente como deportivamente y me motivo que voy creciendo y creciendo, y no quiero que pare".

-Salida de Iñigo al Athletic. "Me dio mucha pena porque deportivamente era muy importante, no hace falta que diga mucho, pero tenemos mucha confianza en Hector que ha venido bien, y me ha agradado mucho las ganas con las que ha venido".