Deportes buscará una salida para que se disputen las pruebas del 'Trail Series'

La directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Gloria Gómez Santamaría, ha abogado por "buscar un consenso transitorio que permita desarrollar las pruebas" del Trail Series Cantabria 2018. Palabras de la directora general en la Cadena SER, en una entrevista en el programa Hoy por Hoy Cantabria, tras la cancelación de la primera de las siete pruebas del calendario, la que se debía dispuesta este pasado fin de semana en Cartes, la Carrera Epic Trail Villa de Cartes. Una carrera de montaña organizada por el club de montaña La Braña con el apoyo y la colaboración del ayuntamiento del municipio.

Los organizadores decidieron suspender la prueba tras un escrito remitido por la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada, en el que comunicaba que todo el calendario de este año carece de la "perceptiva autorización federativa para su organización y celebración".

La directora general aboga por "suavizar las posturas y que las pruebas salgan adelante con todas las garantías". "Confío en que van a salir adelante", ha dicho Gómez Santamaría, quien sostiene que "todos tenemos que poner de nuestra parte y huir de posiciones maximalistas para evitar que pruebas que tienen una larga trayectoria se puedan perder".

La responsable del deporte de la región ha explicado que la aprobación, en 2017, de la ley de espectáculos de Cantabria introduce un permiso para desarrollar pruebas deportivas "federadas o no federadas, oficiales o no oficiales", que hasta ahora no era necesario.

Esta legislación actualiza la Ley del Deporte de Cantabria, aprobada en el año 2000, y que Gómez Santamaría considera que ha llegado el momento de "revisar y actualizar", una vez que el Gobierno de España apruebe la nueva legislación deportiva nacional, algo que está previsto que ocurra este mismo año 2018.

La directora general asegura en esta entrevista que no le gusta "que se aplace una carrera o que otras se pongan en entredicho". Así mismo, ha puntualizado que la Dirección General de Deportes no puede dar autorización a las pruebas no oficiales como las incluidas en el Trail Cantabria. "No tenemos competencias", ha dicho, "porque las federaciones ejercen por delegación la función pública de autorizar las competiciones deportivas oficiales y no oficiales".

Además de la ley autonómica del deporte del año 2000, la de espectáculos de Cantabria de 2017 establece que "las actividades de carácter competitivo y las que no lo son, las oficiales y las que no lo son, tienen que estar autorizadas por la federación correspondiente".

Escucha aquí la entrevista íntegra con Gloria Gómez Santamaría.