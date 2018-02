El Sevilla, a las puertas de otra final

El Sevilla FC afronta este miércoles el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el CD Leganés. Tras el 1-1 del partido de ida, los de Nervión están a las puertas de una nueva final lo que, sin duda, nos provoca la sonrisa del día de la mano de Milenium Dental Aljarafe.

De ello han hablado en el arranque de Hoy por Hoy Sevilla, Salomón Hachuel y nuestro compañero de la sección de Deportes Santiago Ortega, quien se muestra precavido porque "el estruendo no gana partidos". Quiere decir con esto que es un partido con las espadas en todo lo alto y que se puede decantar para cualquier lado: "El Sevilla tiene que andar muy fino y no equivocarse, tiene que defender bien pero no encerrarse atrás".

Javier Márquez, nuestro compañero de Informativos, es optimista y cree que será "otro día grande del Sevilla", aunque reconoce que hay mucho miedo en el sevillismo:

Santiago Ortega, por su parte, cree que es el partido más importante de la temporada por lo que pueda influir en el ánimo del equipo para lo que queda de liga.