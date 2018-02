Operaciones urbanísticas y clubes deportivos

En esta ciudad no hay buenas experiencias con las operaciones urbanísticas promovidas por clubes deportivos. Basta dejarse caer por la avenida de Corts Valencianes para comprobarlo. No se trata solo de un estadio inacabado. Es que el Consistorio no ha recibido todo el dinero por la permuta de ese solar. Se le dio facilidad al club para pagarlo a plazos.

Julián Giménez / Cadena SER

¿Quiere decir esto que hay que desconfiar de los proyectos que promueven el Levante en Nazaret o el Valencia Basket en Quatrecarreres? No, Seguro que son buenos para la ciudad. Simplemente digo que las administraciones deben procurar ante todo que no quede perjudicado el interés general. Así que la mejor receta es aquello de luz y taquígrafo.