¿Y por qué no?

Ha llegado el partido. Se le pueden poner muchos adjetivos al sustantivo partido: ha llegado el partido esperado, ha llegado el gran partido; incluso le podemos poner algún sufijo que lo magnifique un poco más: ha llegado el partidazo. Pero tampoco hace falta hacerlo. Se define por sí solo. Casi mejor si simplemente lo ponemos en mayúsculas y en negrita y lo dejamos sin apellido: Ha llegado EL PARTIDO.

Teníamos ganas de que llegara una cita así a Mestalla. La de hace dos años, también con la vuelta de unas semifinales de Copa contra el Barça, llegó ya sin fuerza. La marea había arrasado todo a su paso en alta mar que cuando las olas llegaron a la costa lo hicieron ya prácticamente inexistentes, sólo llegó la espuma que traía la resaca. Una resaca muy dura tras el batacazo que había sufrido el Valencia en la ida en el Camp Nou. El partido de Mestalla se convirtió en un auténtico trámite carente de interés alguno. No valía para nada. Así que para recordar el último precedente de un partido en Mestalla que decidiera el pase a una final nos tenemos que remontar al 1 de mayo de 2014. Tampoco hace tanto, la verdad. Menos de cuatro años. Aquel día el Valencia recibía al Sevilla y trataba de remontar una eliminatoria de semifinales de la Europa League que estaba más difícil que la de ahora, porque había perdido 2-0 en la ida. Y casi consiguió remontarla. De hecho, lo tuvo hecho hasta el tiempo añadido porque se había colocado con 3-0 a su favor hasta que llegó el famoso y a la vez fatídico gol de M'bia. La fiesta que el destino nos robó hace cuatro años con ese dramático desenlace, o la fiesta que hace dos años ni siquiera se convocó por el 7-0 con el que veníamos de la ida, esa fiesta la tenemos pendiente. Ojalá la podamos contar hoy en nuestro carrusel deportivo valenciano.

Para superar la eliminatoria el Valencia tiene que ganar por dos goles. El único resultado con victoria por un gol que sirve es el 1-0 que igualaría la contienda y la llevaría a la prórroga y quizá también a los penaltis. Pero para ganar sin prórroga hay que ganar por dos, y que el Barça pierda por dos no ocurre habitualmente. La última vez que el Barça ha perdido por un resultado que le eliminaría esta noche fue en verano, en la Supercopa de España. En esos dos partidos contra el Real Madrid sí que cayó por esa diferencia, 1-3 en el Camp Nou y 2-0 en el Bernabéu. Desde entonces el Barça no ha cosechado ningún resultado que hoy clasificaría al Valencia. De hecho es que solo ha perdido un partido está temporada al margen de la Supercopa, y fue hace poco, en lo que podría ser un referente al que acudir para tomar nota. Fue en la eliminatoria anterior de esta Copa del Rey, en el partido de ida de cuartos de final ante el Espanyol, derrota por 1-0 en el RCDE Stadium. No hay más precedentes esta temporada porque el Barça no ha perdido en Liga ningún partido, ni tampoco en Champions.

Recordamos que el Valencia está disputando la trigésimo tercera semifinal de su historia en Copa, ya sea en su nomenclatura actual o en las que ha ido teniendo el torneo del K.O. a lo largo de los años. De las treinta y dos semifinales completadas, el balance está completamente equilibrado, puesto que en la mitad de ellas pasó a la final y en la otra mitad quedó eliminado. Eso sí, la mayoría de las semifinales disputadas se concentra en las décadas de los años 30, 40, 50 y 60; es decir, que en la historia pretérita del Valencia el alcanzar unas semifinales de Copa era algo habitual y en la historia más reciente se puede considerar como un notable éxito, por las escasas ocasiones en las que se ha logrado. De hecho, si el Valencia se mete esta noche en la Final será la segunda vez que lo consiga en lo que llevamos de Siglo, o la quinta si hacemos el recuento desde la transición. Hablando para los cuarentones, el Valencia llegó a la Final de Copa en el 79 y la ganó contra el Real Madrid con aquel recital de Mario Alberto Kempes; llegó a la final en el 95 y la perdió contra el Depor, con aquel aguacero en el Bernabéu y aquellos diez minutos fatídicos que hubo que jugar días después; llegó a la final en el 99 y la ganó contra el Atlético de Madrid en Sevilla, liderado por el Piojo López y con aquella obra maestra de Mendieta; y llegó a la final en 2008 y la ganó también contra el Getafe en el Calderón en lo que es el último título del Valencia hasta el día de hoy.

No está claro si se llenará o no Mestalla, pero lo cierto es que seguro que presenta un aspecto sensacional. El club ha ido corrigiendo poco a poco el error garrafal que cometió en un principio al anunciar los precios de las entradas para este partido. Lejos de premiar la fidelidad de los socios, los precios iniciales fueron desorbitados, lo que precipitó un aluvión de críticas al club, tanto desde redes sociales como in situ en el propio estadio de Mestalla durante el partido contra el Real Madrid. El club reconoció su error reduciendo a la mitad los precios iniciales para los abonados, lo que hizo que muchísima gente retirar a sus entradas, pero no lo suficiente como para llegar a Mestalla. A partir del pasado jueves los precios volvían a ser los desorbitados del inicio. Dado que se acercaba el día del partido y quedaban todavía muchas entradas a la venta, el club volvió a reaccionar y anunció precios idénticos a los de la primera rectificación para todos los abonados que hubiesen retirado ya su entrada o que la fueran a comprar; algo que reactivó la venta, con nuevas colas en taquillas, pero que despertó nuevas críticas de aquellos que compraron su entrada a partir del pasado jueves al doble de precio del que han tenido los aficionados, abonados o no, valencianistas o no, que se han acogido a la nueva medida. Si no hubiese habido patinazo previo, no habría habido que hacer rectificaciones y no habría quejas. Esperemos que el señor Murthy haya aprendido para la próxima vez.

El delantero portugués del Valencia, Gonçalo Guedes, ha entrado finalmente en la lista de convocados. El entrenador valencianista, Marcelino García Toral, incluyó al portugués, tras superar la lesión muscular que se produjo en el partido de Liga ante el Real Madrid, si bien el técnico confesó que no está para jugar de inicio. En la lista de convocados son baja los lesionados Andreas Pereira y Jeison Murillo, mientras que no entran por decisión técnica Nacho Vidal y Ferrán Torres.

En el lado del rival, Gerard Piqué, que finalizó con molestias en la rodilla derecha en el pasado derbi liguero contra el Espanyol, se ha entrenado esta tarde con normalidad y ha entrado en la convocatoria. La principal novedad de la lista que ha dado Ernesto Valverde es la vuelta del centrocampista André Gomes. Se caen de la convocatoria, por decisión técnica, el defensa Lucas Digne y el centrocampista Denis Suárez, mientras que el defensa Thomas Vermaelen y el delantero Ousmane Dembélé siguen de baja por lesión.