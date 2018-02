Cáncer no es solo un signo del zodíaco

En el año 2000 se estableció el 4 de febrero como el día mundial contra el cáncer. La OMS define el cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Pero también dice que muchos tipos de cáncer podrían prevenirse evitando la exposición a factores de riesgo.

Y es que, esta patología que afecta a más de 200.000 pacientes nuevos cada año en España se asocia en el 40% de los casos a agentes externos como procesos infecciosos víricos, al tabaco, al alcohol y a la exposición incontrolada a los rayos ultravioleta entre otros. Es decir, que este 40% sería evitable.

¿Cómo? Pues evitando factores como el tabaco, la obesidad, el sobrepeso, una alimentación desequilibrada y el sedentarismo. Ya sé que hay otros factores cuyo control no es tan fácil por uno mismo como la contaminación ambiental, los carcinógenos ocupacionales y algunas radiaciones ambientales.

Alguien pensará que también los hay asociados a un factor hereditario. Es cierto, pero estos suponen únicamente entre el 5 y el 7%.

Se han establecido varias estrategias sanitarias a nivel mundial y también más localmente para intentar disminuir la incidencia de esta patología como la estrategia sobre la alimentación, la actividad física y la salud. Pero todas ellas incluyen la implicación de los individuos, de todos y cada uno de nosotros.

A pesar de que estas estrategias se mantienen año tras año, la incidencia de los procesos cancerosos sigue aumentando. Se calcula que uno de cada tres españoles padecerá un proceso canceroso en algún momento de su vida. Y es que no siempre seguimos los cuidados indicados porque pensamos que es algo que afectará a otros, no a mí. Porque soy muy joven o muy mayor, o porque yo no fumo o porque creo que llevo una vida sana.

Tenemos que ser conscientes de que el cáncer puede afectar a cualquiera, de cualquier edad, sexo y condición. Y por ello, todos tenemos que emplearnos a fondo en su prevención, aunque eso no pueda asegurarnos al 100% que no nos va a afectar. Porque es importante evitar que aparezca, pero es casi igual de importante detectarlo lo más precozmente posible e implantar el tratamiento adecuado también lo antes posible. Únicamente con estos dos métodos, la prevención y la detección precoz, se conseguirá que cada vez sea menor la incidencia de esta enfermedad y menores sus consecuencias negativas.

En cuanto al tratamiento, en ocasiones está consiguiendo hacer de este proceso una situación controlable y controlada, aunque no haya desaparecido al completo. Por otro lado, hay que tener siempre presente el aspecto psicológico o emocional.

En el momento del diagnóstico, el impacto emocional es de tal calibre que, en ocasiones, deja al paciente y a sus familiares inmovilizados, sin ser capaces de reaccionar. Por este motivo, hay que estar a su lado, acompañarlos en todo lo necesario, para que esta fortaleza emocional y psicológica ayude a reducir el estrés que supone el diagnóstico y dé fuerza para afrontar los tratamientos a los que han de someterse. De esta manera, la calidad de vida de estos pacientes aumentará considerablemente.

¡Pongamos toda nuestro empeño en la prevención de esta enfermedad y en el apoyo a los pacientes y familiares cuando sea necesario!