El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el alcalde pedáneo de Bembrive ratificando así la condena firme dictada por la Audiencia Provincial. Roberto Ballesteros fue condenado en primera instancia en mayo del año pasado a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber suspendido en junio de 2013 las retribuciones de los vocales del PP en la entidad local menor. En la sentencia condenatoria, del juzgado Penal número 3 de Vigo, señalaba que Ballesteros tomó esa decisión "a sabiendas de su injusticia y pese a haber sido apercibido por el secretario-interventor.

Con todo Roberto Ballestero asegura a Radio Vigo que ha dejado su cargo de forma voluntaria días atrás, aunque no lo comunicó públicamente , y que la persona cago de la entidad local menor ahora es Concepción Martínez, si bien ésta no podrá ser elegida alcaldesa pedánea de forma oficial hasta que no se convoque un nuevo pleno, algo que se retrasará en el tiempo al no haber secretario.