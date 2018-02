Aragón no quiere perder el tren EVA

En Aragón ha molestado que en el nuevo modelo de AVE 'low cost', el EVA, que se pondrá en marcha en 2019 y que unirá Madrid y Barcelona, no se contemple paradas en ninguna de las estaciones de alta velocidad de esta línea en la comunidad autónoma: ni en Zaragoza ni en Calatayud. El Gobierno de Aragón ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Fomento para exigir estos destinos del futuro EVA. Las reacciones no se han hecho esperar.

Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, sería una "verdadera atrocidad que no parara en Zaragoza". Lambán dice que "lo que hemos sabido produce estupefacción y sería totalmente inadmisible y, desde luego, Aragón no lo toleraría". Según el presidente aragonés, "habría que pensar en motivos políticos ocultos detrás de esa decisión".

Chunta Aragonesista presentará una proposición no de ley en el próximo pleno de las Cortes de Aragón para que se inste al gobierno central para que el EVA tenga parada en Aragón. Y llevará, a través de Compromís, la petición al Senado.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (que, a su vez, es también el presidente de CHA) ha señalado que "vemos con mucha preocupación que desde el principio no se haya planteado que ese nuevo EVA tenga que parar en Calatayud y en Zaragoza". Soro ha remarcado que "no somos zona de paso, no estamos en medio" y, por eso, "nos vamos a dirigir inmediatamente a Fomento para que en la planificación del EVA, desde el principio, se tenga en cuenta que Zaragoza y Calatayud son destinos necesarios de esa nueva forma de transporte".

Molestos también en el PAR. Su presidente considera que sería un desprecio más para Aragón que no paren en Zaragoza los trenes AVE más baratos, anunciados por el Ministerio de Fomento. Arturo Aliaga ha anunciado que se va a dirigir a las autoridades responsables para que modifiquen este criterio. Aliaga se pregunta: "¿Paran en Tarragona y no van a parar en Zaragoza? Lo tenemos que conseguir".